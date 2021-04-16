1. Определение Конкурса.

1.1. Совместный проект ЗАО «КП в Воронеже» и ПСБ (ПАО Промсвязьбанк) - Конкурс детского рисунка «Дети рисуют Победу» (далее — Конкурс) представляет собой соревнование между детьми в возрасте до 16 лет.

1.2. Конкурс проводится на сайте Организатора — ЗАО «КП в Воронеже» https://www.vrn.kp.ru/ в сроки, указанные в п.2 настоящих Правил. Конкурс не является лотереей или азартной игрой.

2. Сроки Конкурса.

Конкурс проводится в срок с 19 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года.

Прием работ проводится с 19 апреля по 10 мая 2021 года (23 ч 59 мин)

Голосование проводится с 19 апреля по 15 мая 2021 года (23 ч 59 мин)

3. Результаты Конкурса.

Результаты подводятся 16 мая 2021 года.

Итоговый материал о победителях и награждении размещается 19 мая 2021г.

4. Участники Конкурса.

В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 16 лет, проживающие в Воронеже и Воронежской области.

5. Задание Конкурса.

5.1. Участникам предлагается выполнить рисунки, посвященные теме победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне, обустройства мирной послевоенной жизни. На рисунке в углу указывается его название.

5.2. Сканы рисунков необходимо загрузить на сайте через предложенную форму. Необходимо, кроме сканов рисунков, также указать названия рисунков, ФИО, возраст, адрес авторов и телефон контактного лица.

5.3. Рисунки будут размещены на сайте ЗАО «КП в Воронеже» в вмде баннера под рубрикой «Конкурс детских рисунков «Дети рисуют Победу» для проведения электронного голосования посетителей сайта.

6. Определение Победителей.

6.1. В сроки, указанные в п.2 Правил, редакция «Комсомольской правды» определяет победителей Конкурса с учетом соблюдения требований, указанных в п. 4 настоящих Правил.

6.2. Победителем признается физическое лицо, которое собрало наибольшее число «лайков» под рисунком. По итогам Конкурса выявляется по 3 победителя в каждой возрастной категории: 3-6 лет, 7-10 лет, 11-16 лет

6.3. Итоги Конкурса и имена Победителей публикуются на сайте ЗАО «КП в Воронеже» в сроки, указанные в п.2 настоящих Правил. Организатор уведомляет Победителей Конкурса о присуждении им призов путем публикации соответствующего информационного сообщения на странице проведения Конкурса .

7. Призовой фонд Конкурса.

7.1. Победителям в каждой возрастной категории будут вручены Дипломы Победителей и Призы (настольные игры)

7.2. Вручение Призов осуществляется в редакции «КП» (г.Воронеж, Московский проспект 26). Дата будет указана на странице проведения Конкурса. В случае отказа Победителя Конкурса от получения Приза Победитель теряет право требования Приза от Организатора Конкурса.

8. Иные положения.

8.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.

8.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и ото всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

8.3. Факт участия в Конкурсе означает, что родители (законные опекуны) Участников дают согласие на обработку их персональных данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью вручения им Призов.

8.4. Участвуя в Конкурсе, Участники также соглашаются с тем, что их рисунки, а также фотографии с их изображением, сделанные во время вручения Призов, могут использоваться и распространяться Организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от Участников дополнительного разрешения.

8.5. Участники гарантируют, что сведения, предоставленные на Конкурс, являются достоверными.

8.6. Организатор обязуется: провести Конкурс в порядке, определенном Правилами, выдать Призы Участникам, признанным Победителями Конкурса.

8.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ, предварительно уведомив об этом Участников путем объявления на сайте.