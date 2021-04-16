Воронежцам покажут художественные работы из вторсырья

Фото с сайта мэрии Воронежа

15 апреля в Воронежском парке «Алые паруса» в открылась необычная выставка – экогалерея, приуроченная к Общероссийским дням защиты от экологической опасности. Свои работы из подручных материалов представили на экспозиции художники и фотографы, пропагандирующие экологическое искусство. Мероприятие проводится в рамках эколого-просветительского проекта городского управления экологии «ЭкоПарк» совместно с Воронежским отделением «Союза фотохудожников России».

Первыми зрителями стали первый заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Петрин, руководитель управления экологии Галина Воробьева, исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, председатель общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников России» Дмитрий Иванов, кураторы и участники выставки.

– Главная задача проекта – привлечь внимание к проблемам окружающей среды и взаимоотношений человека и природы. С 15 апреля по 31 декабря в рамках деятельности экогалереи будет представлен цикл ежемесячных тематических экспозиций: как авторских, так и коллективных арт-проектов. Часть представленных экспонатов были созданы из вторичного сырья – с призывом к нашим жителям бережно относиться к окружающей природе. В том числе, поддержать внедряемый в городе раздельный сбор твердых коммунальных отходов, – рассказала Галина Воробьева, руководитель управления экологии Воронежа.

Каждый месяц в экогалерее будут чередоваться фотографические и художественные работы в соответствии с заявленной тематикой. Свое творчество на суд зрителей представят как опытные и известные в регионе художники, так и начинающие творцы.

Фото с сайта мэрии Воронежа

Первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Петрин также выразил уверенность, что выставка привлечет внимание воронежцев к проблемам городской экологии:

- В этом году намечено много мероприятий по части формирования системы раздельного сбора отходов и ее популяризации. Такая экогалерея, расположенная в излюбленном горожанами парке, позволит привлечь внимание большого количества людей, которые здесь гуляют, включая детей и их родителей. У них будет возможность посмотреть эти экспозиции и приобщиться к проблеме, – отметил Сергей Андреевич.

Воронежский проект поддержал Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, совместно с Ассоциацией «Чистая страна» передавший в дар для воронежской экогалереи две крупных фотоработы, иллюстрирующие первозданную красоту природы.

Кроме того, 17 апреля в парке «Алые паруса» пройдет акция по сбору отработанной техники на переработку «Электровесна-2021». Контейнеры для приема отходов будут стоять у входа в парк.

В рамках экологической реформы в Воронеже продолжается формирование коммунальной инфраструктуры, закупается оборудование, оборудуются площадки для сбора отходов, разрабатывается механизм накопления, переработки и утилизации собранных отходов. В 2020 году для нужд Воронежа приобрели более 4,5 тыс. специальных контейнеров. Их установят в местах с наибольшим пешеходным трафиком – в центральной части города (по улице Плехановской и проспекту Революции), на общественных пространствах, в парках и скверах.