В Воронежской области могут появиться еще два индустриальных парка

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В четверг, 15 апреля, губернатор Александр Гусев провел по видеосвязи совещание, на котором обсуждали реализацию проекта «Новая индустриализация региона».

В ходе совещания руководитель департамента экономического развития области Данил Кустов отметил, что проект ориентирован на рост объемов продукции обрабатывающих производств в финансовом эквиваленте с 530 до 780 миллиардов рублей в год. Также он сообщил, что разработана концепция создания нового индустриального парка «Подгоренский». Его площадь составит 45 гектаров с возможностью расширения до 100. Сейчас разрабатывают документацию для подачи заявки на его создание.

Данила Кустов также заявил, что прошло заседание по вопросу создания индустриального парка «Панинский». Заявку на него сейчас дорабатывают. В частности, рассматривают технические условия на его подключение к газовым и электрическим сетям.

Также в планах департамента экономического развития – расширение индустриального парка «Масловский». Уже определены земельные участки под эти цели. Они находятся в частной собственности, сейчас с их владельцами обсуждают условия выкупа или обмена земли. Проект получил название «Масловский-2». Губернатор одобрил эти планы и поручил провести отдельное совещание по этому вопросу.

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Кроме того, Данила Кустов сообщил, что внесены изменения в план-график строительства объектов инженерной инфраструктуры ОЭЗ ППТ (особой экономической зоны промышленно-производственного типа) «Центр» и ИП «Масловский». Общую стоимость создания объектов инфраструктуры удалось снизить на 680 миллионов рублей, теперь она составляет 2,3 миллиарда рублей. Это стало возможным за счет оптимизации расходов на три объекта: таможенный терминал, административно-деловой центр и водозабор.

Также был предложен механизм дальнейшего снижения тарифов на электроэнергию для резидентов ОЭЗ «Центр» и ИП «Масловский». Сейчас предложение согласовывают с управляющей компанией АО «ВИнКо». Кроме того, по поручению главы региона, в этой УК готовят план по повышению качества предоставляемых резидентам услуг.

О работе по созданию инфраструктуры индустриального парка «Масловский» и ОЭЗ ППТ «Центр» рассказал гендиректор АО «Воронежская индустриальная корпорация» Алексей Камышев. Он сообщил, что управляющая компания АО «ВИнКо» планирует сделать 64 объекта. 13 уже построено, проектируют еще 11. Среди них – водозабор, распределительные подстанции, таможенный терминал ОЭЗ, административно-деловой центр, электрические сети.

Губернатор обратил внимание на необходимость развития инженерной инфраструктуры не только индустриального парка «Масловский» и ОЭЗ «Центр», но и площадок под индустриальные парки в селах.

– Нужно очень внимательно подходить к заявкам, которые формируются на муниципальном уровне. Чтобы не получилось так, что мы потратим деньги, а потом будем в чистом поле иметь мощности, которые не используются. Больший уклон этих площадок должен быть направлен на перерабатывающее производство для сельскохозяйственной продукции, – заявил Александр Гусев.

Глава региона поручил проработать возможность технического присоединения ОЭЗ и индустриального парка к сетям Нововоронежской атомной станции. Это позволит снизить тариф для резидентов. Также Александр Гусев дал задание провести анализ тарифов на электроэнергию для сельскохозяйственных и промышленных предприятий на всей территории Воронежской области.

Олег КУЗНЕЦОВ