Воронежские единороссы приняли участие в международной акции «Сад памяти»

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Акция «Сад памяти» проходит во всех регионах РФ и странах ближнего зарубежья по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Минприроды России в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Проект стартовал в 2020 году и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его цель — высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших.

Участие в региональном этапе акции приняли члены фракции «Единой России» в Воронежской областной Думе Владимир Ключников, Людмила Ипполитова, Артём Зубков, Александр Вериковский, Елена Губина и Кристина Кулешова.

В этом году парламентарии высадили сеянцы сосны и березы на территории, принадлежащей Лесотехническому университету. Кстати, вуз и Воронежскую областную Думу связывает давнее сотрудничество, как в плане совместной законотворческой деятельности, так и в реализации экологических проектов.

Председатель Комитета Воронежской областной Думы по экологии и природопользованию Владимир Ключников отметил, что в восстановлении лесов вблизи Кожевенного кордона, пострадавших от огненной стихии 2010 года, депутаты участвуют ежегодно. На самых первых участках — сейчас уже поднялся молодой лес.

«Я проехал, посмотрел — там, где мы 4 года назад сажали хвойники — сейчас уже крепкие деревца. Причем, каждое выросло метра на 1,5. Это очень хорошая приживаемость. Видимо, мы сажали в благоприятный период и работали от души. На участке, доверенном областной Думе, сейчас растет около тысячи молодых сосен», — рассказал Владимир Ключников.

Руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Людмила Ипполитова подчеркнула, что не могла не принять участие в акции «Сад памяти». Ведь это не только наша история, но и благополучие будущих поколений.

«Природу надо беречь, ведь это наш дом. Поэтому важно, чтобы он радовал жителей своей красотой и свежестью. Вокруг Воронежа много лесов, необходимо, чтобы так было всегда. Это даст нам свежий воздух, возможность для прогулок, отдыха и занятий спортом. А здоровый образ жизни — это здоровье нашей нации», — подчеркнула Людмила Ипполитова.

Ее поддержала депутат Елена Губина. Он отметила, что сегодняшняя акция носит не только патриотический, но и воспитательный характер.

«Своим примером мы должны показать молодым людям, школьникам, как важно оберегать природные богатства нашего края. И как все это хрупко. Неосторожное либо небрежное обращение с огнем может привести к настоящей трагедии — гибели лесов, животных, уничтожению целых населенных пунктов», — отметила Елена Губина.

А депутаты облдумы Артём Зубков и Кристина Кулешова план по высадке деревьев превысили вдове. Сначала вместе с «Волонтерами Победы» сажали березы, выращенные, кстати, в вузовском питомнике. Эти образцы отличаются 100% приживаемостью и быстрым ростом. Затем присоединились к остальным парламентариям, занятым высадкой сосны. Единороссы надеются, что уже через несколько лет здесь поднимется молодой смешанный лес.

«Очень много молодых людей принимает участие в рекультивации горельников. Я хочу отметить, что сейчас со стороны молодежи очень высок интерес к различным экологическим проектам и акциям. Например, планируем со школьниками посадить деревья 25 мая в рамках традиционного праздника «Последний звонок», — рассказала Кристина Кулешова.

В свою очередь Артём Зубков отметил, что, если есть возможность, всегда старается принять участие в природоохранных акциях.

«Природные катастрофы, лесные пожары были всегда. Плюс, конечно, человеческий фактор, деревья гибнут не только от огня, большой урон наносят незаконные вырубки. Кто-то должен восполнять потери, пусть это будем мы, волонтеры, добровольцы — все, кто откликнулся и приехал на массовую высадку леса. К тому же такая физическая работа на свежем воздухе вполне может заменить традиционное занятие в спортивном зале. И веселее, и результат труда виден сразу», — подытожил Артём Зубков.

Всего же в Воронежской области в рамках международной акции «Сад памяти» будет посажено 35 тысяч сеянцев сосны, березы, дуба и каштана. Новые насаждения общей площадью более 14 га в память о погибших в годы Великой Отечественной войны появятся в 12-ти лесничествах региона.