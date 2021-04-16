Выходные в Воронеже: Большой театр, Феклистов, фестиваль мультфильмов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ

С 16 по 18 апреля в Воронеже проходит десятый Большой фестиваль мультфильмов.

- В блоке «Премьеры» воронежцы увидят лучшую короткометражную анимацию со всего света - победителей и участников главных анимационных фестивалей. Вместе с работами признанных мастеров в этих подборках покажут и самые яркие студенческие фильмы. Шесть программ российских мультфильмов и пять зарубежных в полной мере представят срез анимации за 2020 год из более чем 20 стран мира, - отметили организаторы БФМ.

Кроме того, на фестивале в кинотеатре покажут две программы зарубежных мультфильмов для детской и семейной аудитории - «Китопад» и «Тоби и турбобас». В них вошли мультфильмы, созданные в различных техниках, некоторые уже успели получить призы на международных фестивалях.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ГАСТРОЛИ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Два дня, 16 и 17 апреля в Воронеже в рамках Платоновского фестиваля пройдут гастроли Большого театра. Любителям искусства покажут балет Жана-Кристофа Майо "Укрощение строптивой" на музыку Шостаковича. Пройдет три показа в театре оперы и балета: 16 апреля в 19.00, 17 апреля в 12.00 и 19.00.

ЗВЕЗДА "СВАТОВ" ПРИВЕЗЕТ ФИЛЬМ И ВЫСТАВКУ

17 апреля в Воронеж приедет актер, звезда сериала «Сваты» Александр Феклистов. Артист представит в Камерном театре фильм «Испытание воли», автором идеи которого является, и выставку.

Картина, которую сняла дочь артиста Ася Феклистова, состоит из шести новелл-размышлений. Героев фильма объединяет многолетняя дружба и одно поколение 70-х. Мысли и высказывания, посвященные любимому делу, взгляды на творчество, опыт, образование, прошлое и настоящее, общие встречи соединяют людей разных профессий: священника Александра Волохова, художника Александра Смирнова, актера и режиссера-педагога Дмитрия Брусникина, галериста Сергея Скрипкина, писателя Владимира Шарова и художника Сергея Якунина. Демонстрация «Испытания воли» начнется в 14.00 на Малой сцене театра. После показа запланировано получасовое обсуждение.

В 16.00 в арт-галерее театра откроется выставка друга артиста, художника Александра Смирнова, которую также представит Александр Феклистов. Именно он и предложил Камерному показать эту экспозицию. Александр Смирнов – выпускник Суриковского института, станковый график, мастер литературной иллюстрации. Его работы хранятся в собраниях России, Германии, Великобритании, Австралии, Италии и США. Воронежцам представят 38 копий графических работ в технике «ксилография» из серии «Шекспиромания».

Вход на выставку и фильм свободный.

Александр Феклистов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КИНОХИТЫ ОТ ФЕРМАТЫ

17 апреля эстрадный хор Fermata Воронежского концертного зала устроит киновечер. В программу «Назад в Будущее» вошли хиты из фильмов и анимации разных лет - от 1960-х до 2000-х годов. Саундтреки к известным кинокартинам и мультфильмам прозвучат в новом прочтении. В этот вечер воронежцы услышат уникальное многоголосное звучание популярных композиций из таких шедевров как «Девчата», «Берегите женщин», «Бурлеск», «Брат-2», «Стиляги», «Охотники за приведениями». Представление пройдет 17 апреля в ВКЗ, начало в 19.00.

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КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 90-ЛЕТИЯ ХОРМЕЙСТЕРА

18 апреля в филармонии Мужской хор ART’o’dox посвятит концерт Вадиму Ижогину. В честь 90-летия со дня рождения выдающегося хормейстера прозвучит программа «Всенощное бдение», куда вошли произведения Чеснокова, Кастальского, Никольского, Рахманинова.

В течение ряда лет Вадим Борисович Ижогин являлся главным хормейстером городских и областных праздничных концертов. Как композитор создал музыку к более 40 спектаклям воронежских театров, в том числе к резонансной постановке театра драмы «Алексей Кольцов», в которой хор непрерывно присутствовал на сцене и являлся активным действующим лицом. С 1993 года в Воронеже ежегодно проводится фестиваль «Хоровые вечера в Воронеже» памяти Вадима Ижогина.

Мужской хор ART’o’dox Воронежской филармонии - продолжатель замечательных певческих традиций, заложенных Вадимом Ижогиным. Сегодня эти традиции развивают руководитель хора Татьяна Ижогина и дирижер коллектива Илья Ижогин.

Начало концерта в 18.00.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ ВОРОНЕЖА

В краеведческом музее на ул. Плехановской, 29 открылась выставка «Культурный слой города Воронежа». Горожанам показывают находки последних лет, предметы нумизматики, изделия из керамики и стекла, предметы быта, обнаруженные во время раскопок объекта культурного наследия «Культурный слой Воронежа». Экспозиция рассказывает об археологических работах в историческом центре города. Посетители узнают, как заселялся город, какие этнические группы проживали на его территории, чем занимались его жители в XVII-начале ХХ века. Экспозиция продлится до 14 мая.