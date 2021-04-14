13-летние хоккеисты из Воронежа и Луганска устроили массовую драку в рамках «Весеннего Кубка»

По неофициальной версии, причиной драки стало нежелание луганских ребят мириться с поражением Фото: Кадр видео

11 апреля в Старом Осколе финишировал хоккейный турнир среди ребят 2008 года рождения «Весенний Кубок».

Настоящее ледовое побоище устроили юные хоккеисты воронежского «Созвездия» и луганского «Дизеля» на льду дворца спорта «Аркада».

По неофициальной версии, причиной драки стало нежелание луганских ребят мириться с поражением. Проиграв на льду, они пустили в ход кулаки.

Ребята без лишних слов пошли стенка на стенку. Судьи лишь имитировали попытку успокоить спортсменов, а те, возомнив себя заокеанскими тафгаями, отчаянно припечатывали соперников к борту.

«Комсомольская правда» связалась с МБОУ СШ№ 7, чьи цвета представляет «Созвездие». Но там отказались комментировать этот инцидент.

«КП» также связалась с директором «Аркады» Ильей Шматовым, но и тот про этот инцидент ничего не слышал.

Отметим, что ХК «Созвездие» не в первый раз за последнее время попадает в скандальную ситуацию. В феврале этого года в очной встрече «Созвездия» со сверстниками из «Барана» в реанимацию попал 11-летний игрок «ураганных».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир ОЗЕРОВ, директор СДЮСШОР №24 (Воронеж):

- Ребята в возрасте 13-ти лет переживают первый пубертатный период. И драка – это неправильно, но это сопутствующий фактор хоккейных матчей. Хоккей сопряжен со многими элементами и нарушениями, которые игрокам не нравятся. Зацепки, толчки, отмашки и прочее.

Дети видят свою незащищенность, и часто в роли провокаторов выступают судьи. Порой из-за низкой квалификации, порой из-за желания помочь хозяевам льда.

Конечно, никто из тренеров не обучает детей подобным вещам. Но они живые люди, они копируют поведение взрослых. Они всеми способами бьются за честь клуба.

Драка в хоккее, хоть и массовая, - это всего лишь эмоции. Если уж взрослые не могут их сдерживать, то дети и подавно.