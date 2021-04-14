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Общество14 апреля 2021 9:10

«Детство в деревне» и уроки труда: партия «Новые люди» помогает воронежцам воплотить их идеи

Финансовую помощь получили идеи по восстановлению детских площадок, созданию мастер-классов по труду и проведению толерантных спортивных занятий
Олег ИВАНОВ
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Жюри выбрало четыре наиболее интересные инициативы

Жюри выбрало четыре наиболее интересные инициативы

391 заявка от участников из Воронежской области поступила на всероссийский конкурс «Марафон идей». Партия «Новые люди» в течение месяца собирала лучшие предложения со всей России о том, как можно улучшить жизнь конкретного города, края или всей страны. Всего за месяц из 65 регионов подано 15 327 проектов.

В Воронежской области в финал конкурса вышли 12 человек. Концепции уникальны: от создания автомобильного квеста по поиску аварийных участков дорог до профориентации школьников через сторителлинг и организации вечерних мероприятий для одиноких пенсионеров.

- В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем сделать их реальностью, - отметил основатель и председатель партии Алексей Нечаев.

13 апреля на конференции в Воронеже состоялись презентации 12 финалистов

Какие проекты будут воплощены в жизнь?

13 апреля на конференции в Воронеже состоялись презентации финалистов. После чего жюри выбрало четыре наиболее интересные инициативы.

Сертификат на 50 тысяч рублей вручили Игорю Анискевичу с проектом «Спорт для всех». С помощью футбола воронежец хочет объединить ребят с ограничениями по здоровью со сверстниками. Авторская методика сюжетно-ролевых игр предполагает не просто совместные тренировки, но и развитие толерантного отношения к людям с особенностями развития.

Организаторы конкурса отметили, что все проекты в том или ином виде получат поддержку

Михаил Ковалев, автор концепции «Мастерская «Папин день» получил от партии «Новые люди» 100 тысяч рублей на организацию необычной мастерской, в частности для ребят из многодетных и неполных семей.

- Идея родилась, когда я увидел пробелы в современном образовании. Сегодня детям практически не преподают даже элементарные основы ручного труда. Поэтому мы хотим создать некую студию, которую наполним станками и инструментами. Мастера будут обучать детей и следить за техникой безопасности. Родители с мальчишками и девчонками смогут приходить и заниматься по нашей образовательной программе: начиная с простых элементов и заканчивая полупрофессиональными навыками, - поделился планами Михаил Ковалев.

Кто получил главный приз?

Самый большой сертификат - на 150 тысяч рублей - разделили Игорь Плужников и Виталий Иванов. Авторов объединяет желание благоустроить детские площадки в районах Воронежской области. Жюри решило скооперировать активистов, чтобы те смогли, помогая друг другу, качественно реализовать инициативы.

Антон Ткачев, секретарь регионального отделения партии «Новые Люди» в Воронежской области

- Воронежская область была одним из самых активных регионов в «Марафоне идей». Столь большое количество заявок показывает, что у людей как в городах, так и в селах есть запрос на обновление. Что важно - местные жители не просто присылали варианты решения закостенелых проблем, но и были готовы участвовать в реализации проектов. Все идеи, которые поступили к нам от участников, в любом случае будут рассмотрены. В Воронежской области открыто больше двух десятков штабов партии: наши сторонники помогут в работе над проектами. Те, кто не получил финансирование, все равно могут рассчитывать на нашу поддержку. Ведь не для каждой идеи нужны именно деньги. Кому-то мы поможем найти инициативных людей, кому-то - помещение. Главное - помочь людям сохранить тот запал, что сейчас есть у них, - прокомментировал Антон Ткачев, секретарь регионального отделения партии «Новые Люди» в Воронежской области.

Активисты уже объявили, что помогут с проведением фестиваля «Экологично» и с установкой коробов в парках для сбора пластиковых крышек на переработку.

Александр Демин, заместитель руководителя Исполкома партии «Новые люди», руководитель благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны»

- Мы рады, что на конкурс поступило так много заявок. Этот опыт показывает, что люди готовы подключаться к созидательной работе. Для нас важно развивать пассионарность: нужны локальные проекты, которые обустраивали бы конкретное пространство, - подчеркнул Александр Демин, заместитель руководителя Исполкома партии «Новые люди», руководитель благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны».

Справка «КП»

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. Штабы партии созданы в 73 регионах страны. «Новые люди» намерены выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

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