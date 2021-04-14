Последние новости Воронежа на 14 апреля 2021 года: 150 вызовов на пожары и конец отопительного сезона

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области.

Накануне регион охватили ландшафтные пожары. По данным на утро 14 апреля, за сутки пожарные подразделения 150 раз отправлялись на вызовы. Самая сложная ситуация наблюдалась в селе Мечетка Бобровского района. Там сгорело восемь жилых домов и четыре хозпостройки. Также огонь бушевал в Новоусманском, Аннинском и Рамонском районах и на окраине Воронежа: речь идет об участке между городской больницей скорой помощи №8 на улице Ростовской и микрорайном Масловка. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сейчас новых очагов нет, дотушиваются старые возгорания.

В Воронеже на 63-м году жизни скончался главный фтизиатр региона Сергей Корниенко. С 2005-го он возглавлял областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Похвисневой. В 2018-м представлял Россию на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном проблеме туберкулеза. Прощание с Сергеем Васильевичем пройдет 14 апреля в 13 часов в церкви на территории Левобережного кладбища.

Отопительный сезон в Воронеже завершат не позже 16 апреля. Согласно законодательной норме коммунальщики обязаны прекратить подавать тепло в батареи только после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура превысит 8 градусов. Первый такой день был в воскресенье, 11 апреля. По прогнозу синоптиков до четверга, 15 апреля, будет точно не холоднее.

19-летнего солдата нашли мертвым в селе Красный Лог Каширского района. Известно, что молодой человек служил по контракту в военной части № 91711 в Богучаре. А в другой район отправился в отпуск. Так как трагедия случилась не во время несения обязанностей, то делом будут заниматься гражданские следователи. Они начали проверку.