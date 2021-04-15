Воронежские инвестпроекты на 100 млрд рублей могут получить поддержку Минэкономразвития

Вице-губернатор Виталий Шабалатов обсудил на федеральном уровне финансирование воронежских проектов

Правительство Воронежской области рассчитывает на поддержку федеральных властей для девяти воронежских сельскохозяйственных инвестиционных проектов. Они ждут одобрения Минэкономразвития РФ. Общая сумма вложений ориентировочно составит 100 млрд рублей. Об этом говорилось на встрече зампредседателя Госдумы РФ Алексея Гордеева с первым заместителем министра экономического развития России Андреем Ивановым и заместителем губернатора Воронежской области – первым заместителем председателя правительства региона Виталием Шабалатовым.

Как пояснили в облправительстве 14 апреля, участники встречи обсудили возможность поддержки со стороны федеральных властей экономических и социальных проектов в Воронежской области.

На сегодняшний день в профильном министерстве рассматриваются четыре соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с участием Российской Федерации и правительства Воронежской области на сумму более 50 млрд рублей. Проекты направлены на развитие сельскохозяйственного сектора региона – создание предприятий по селекции, убою, хранению и переработке свиноводческой продукции, а также строительство трех очередей тепличного комплекса по производству плодоовощей в закрытом грунте. Они могут появиться в Бобровском, Воробьевском, Павловском, Новохоперском, Калачеевском, Таловском и Верхнемамонском районах. Это даст возможность обеспечить селянам дополнительно более четырех тысяч рабочих мест.Содействие в получение финансовой помощи оказывает бывший губернатор региона, а ныне вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

– Мы приложим все усилия для того, чтобы эти проекты были одобрены Министерством экономического развития РФ и воплощены в жизнь, – отметил Алексей Гордеев.

Всего правительством Воронежской области в рамках СЗПК сформирован пакет из девяти инвестиционных проектов ориентировочной стоимостью 100 млрд рублей.

Евгения Фролова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области