Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Федеральный центр подтвердил финансирование реконструкции Остужевской развязки»

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14 апреля в ходе отчета перед депутатами городской Думы мэр Вадим Кстенин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Воронеже. В2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в областном центре отремонтировали31 дорожный объект общей протяженностью около 40 километров. Кроме того, были завершены масштабные проекты – реконструкция путепровода через железнодорожные пути на улице 9 Января, капитальный ремонт моста через водосброс водохранилища и благоустройство улицы Черняховского.

В этом году продолжили наводить порядок на крупных объектах. Близятся к завершению работы на улицеОстрогожской и к лету планируют открыть путепровод на улице Ленина.

В рамках еще одного нацпроекта – «Жилье и городская среда» была построена новая дорога на улице Богатырской. Благодаря средствам регионального дорожного фонда соединили новой транспортной веткой улицу Минская с улицей Землячки. Покрытия отремонтировали на 16 дорогах, большая часть из которых проходит в частном секторе. Это – улицы Бунакова, Танкиста Серебрякова, Васильевская и др.

Так видят авторы проекта Остужевскую развязку с высоты птичьего полета.

Для повышения безопасности на 12 нерегулируемых пешеходных переходах на магистралях в Воронеже установили светофоры. Они появились на улице Ворошилова у ДК им. 50-летия Октября, на проспекте Революции у Главпочтампта и у театра кукол, на улице Антонова-Овсеенко, 41, на Ленинском проспекте у сквера «У озера» и др. Нанесена горизонтальная дорожная разметка на 233 объектах.

Как отметил Вадим Кстенин, особое внимание уделялось развитию пешеходных зон и их адаптации для маломобильных граждан. На эти цели были выделено 113 млн рублей.

–Это позволило нам отремонтировать 70 тысяч квадратных метров. В этом году направим еще больше – 165 миллионов рублей и должны завершить полную адаптацию пешеходной части 30 ключевых улиц, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Кроме того, продолжилась работа по передаче в концессию подземных пешеходных переходов. Были заключены договоры на два объекта – на Московском проспекте и проспекте Революции. Инвестиции в реконструкцию составят 10 и 18 миллионов рублей соответственно.

Озвучил Вадим Кстенин и планы дорожных работ на текущий год. В этом году начнется первый этап реконструкции Остужевской развязки – строительство нового путепровода через железнодорожные пути параллельно существующему. Глава города отметил, что федеральный центр подтвердил финансирование проекта.Это позволит существенно разгрузить улично-дорожную сеть левобережной части города.

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–Кроме того, в этом году запланировано строительство дороги от проспекта Патриотов в направлении микрорайона «Гардарика» – она должна значительно улучшить дорожную ситуацию в часы пик в этом районе. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» полностью обновим 35 улиц общей протяженностью почти 39 километров, – подчеркнул мэр.

Кроме того, за счет субсидий из областного бюджета будет произведен ремонт дорог на 10 объектах улично-дорожной сети, ремонту тротуаров на 118 участках с обеспечением возможностей комфортного перемещения для маломобильных групп населения