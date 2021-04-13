Как правильно выбрать и посадить саженец плодового дерева или кустарника

Саженцы с закрытой корневой системой приживаются лучше,но стоят дороже Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В апреле тысячи дачников устремляются в питомники и на рынки в поисках саженцев плодовых деревьев и кустарников. Но, если осенью покупатель может по листве убедиться, что приобретает именно тот вид растения, который нужен, то весной слишком велик риск получить «кота в мешке». И полбеды, если вместо одного сорта яблони получишь другой. Нередко садоводы вместо плодовых деревьев покупают экземпляры, выкопанные на ближайшем пустыре.

Но не только эта опасность подстерегает неопытных (да что там – порой и опытных тоже!) дачников. Как понять, что перед вами жизнеспособный и качественный саженец, способный в будущем дать хороший урожай? Как правильно посадить его? Как ухаживать в первый год после посадки? Сплошные вопросы и тревоги. Сегодня мы попытаемся развеять их с помощью рекомендаций нашего эксперта старшего научного сотрудника Научного центра им. И.В. Мичурина Николая Хромова.

Какие преимущества и недостатки у весенней посадки саженцев?

- Для начала не все культуры можно высаживать осенью, так косточковые рекомендуется высаживать именно в весеннее время, осенью их сажать рискованно, они могут пострадать зимой, - рекомендует Николай. - К недостаткам весенней посадки можно отнести то, что сейчас крайне мало времени. Весна - период очень короткий и можно банально не успеть разместить саженцы на участке до распускания почек на саженцах, а после их сажать не рекомендуется. Еще один минус это то, что весной в питомниках остаются, как правило, саженцы второго и третьего сорта, потому как лучшие раскуплены осенью, да и непонятно как они там хранились, не пересушены ли они, не подморожены ли. Среди очевидных преимуществ весенней посадки Николай отмечает:

- Можно быть уверенным, что растения точно не подмерзнут и окрепнут за теплый период, ну и цены на них сейчас пониже чем осенью, потому как дальше лето и питомникам нужно обязательно сбыть свой товар, иначе его придется просто выкинуть. Поэтому смело торгуйтесь и сбивайте цену!

Покупаете саженцы у проверенных продавцов Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Как правильно выбрать необходимый вид и сорт? На что обратить внимание? Как определить, что растение живое и качественное?

Конечно, главное правило выбора растения - не экономьте, покупая саженец у случайных людей, на обочине дороги или рынке. Лучше сразу отправиться в питомник. В выборе сорта саженца Николай рекомендует опираться только на районированные в вашем регионе. Не гонитесь за южанами, они либо вымерзнут первой же зимой, либо не успеют дать полноценный урожай. - При покупке осмотрите корни, они не должны быть рваными, не должно быть признаков болезней на побегах и изломов на них тоже быть не должно, - подсказывает наш эксперт. - Качество саженца определяют обычно по стандартам на посадочный материал, а стандарт для каждой культуры и подвоя свой, тут описать что-то одним словом невозможно. Сверьтесь со стандартом, который имеется в свободном доступе, и ориентируйтесь на него при покупке той или иной культуры или выборе сорта на том или ином подвое.

Живое растение обычно более тяжелое, чем высохший саженец. Его побеги не хрустят на изломе как у высохшего, а корни живые и хорошо гнутся, а не ломаются. Под корой должна быть живая ткань зеленого цвета, но, конечно, ковырять кору в питомнике вам не позволят.

Как посадить саженец? Сроки посадки и выбор места

Весной высаживать саженец нужно до распускания почек. При этом почва должна быть прогрета до 5-7 градусов, а воздух быть плюсовой температуры.

- Житель своего региона всегда знает, когда у него наступает тепло, вот на эту дату нужно и ориентироваться. Массовые посадки обычно проводят в апреле-мае, - говорит Николай.

Для размещения саженца выберите открытое и хорошо освещенное место без застоя влаги и с уровнем грунтовых воды не выше двух метров от поверхности почвы. В посадочные ямки саженцы заглубляют настолько, как они до этого росли в питомнике. Корневая шейка должна быть выше уровня почвы на пару сантиметров.

Попробовать приобретенный сорт вы сможете только через несколько лет Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Уход за саженцем в первый год посадки

В первый год после посадки деревце требует регулярного полива. Весной можно подкормить саженец чайной ложкой нитроаммофоски, а летом и осенью - по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата.

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