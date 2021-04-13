За покупками: как перестать копить на вещи и чем рассрочка отличается от кредита?

Автор фото- Фролов Михаил

Проходя в магазине мимо рядов с техникой, вы наверняка ловили себя на мысли, что тот или иной телевизор, смартфон, холодильник - то, что вам нужно. Но как часто, вам приходилось выбирать диагональ экрана поменьше или попроще модель телефона, чтобы немного сэкономить? И ведь самое обидное, что от такого компромиссного приобретения мы практически не получаем чувства удовлетворения.

Постоянно отказывать себе в исполнении таких небольших желаний нельзя. Обратите внимани, что во многих торговых точках Воронежа появились новые стикеры - «Покупай со Сбером». Они позволяют купить товар в рассрочку или в кредит по специальной ставке. О том, в чем отличия рассрочки от кредита и как работает сервис «Покупай со Сбером», мы и расскажем подробнее:

- Как воспользоваться сервисом «Покупай со Сбером»?

Выберите в магазине-партнере товар или услугу. Если вы оформляете заказ в интернет-каталоге, то вам не придется даже из дома выходить. Достаточно нажать, например, кнопку «Купить в кредит» и выбрать срок кредитования. Откроется СберБанк Онлайн, после чего нужно авторизоваться и заполнить заявку. Через несколько минут она, скорее всего, будет одобрена.

Если же вы совершаете покупку непосредственно в торговом зале, кассир или менеджер помогут через платежный терминал оформить кредит на специальных условиях или рассрочку от «Покупай со Сбером». Останется только подтвердить согласие с условиями банка в терминале и забрать покупку.

- Есть ли какие-то дополнительные условия?

Предложение доступно всем гражданам Российской Федерации. Вам нужна только действующая дебетовая карта ПАО Сбербанк и услуга мобильный банк. Первоначальный взнос не требуется, а решение вы получите за несколько минут. Пожалуй, большинство товаров вы сможете приобрести с помощью этой программы, но все-таки существуют лимиты: сумма, например, кредита должна быть от 3 тысяч до 300 тысяч рублей.

- Чем отличается рассрочка от кредита?

Рассрочка - это оплата товара частями, то есть покупку вы получите сразу, а деньги за нее будете отдавать в течение заранее оговоренного срока. В отличие от кредита при оформлении рассрочки проценты за покупателя платит магазин. Подробнее о сервисе вы можете прочесть на официальном сайте.