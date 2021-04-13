В Воронежской области открылись два Дома культуры

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В Воронежской области открылись сразу два сельских Дома культуры, сообщили в облправительстве 13 апреля. Новый культурно-досуговый центр получили жители села Каширское. А в Каменском районе открыл двери обновленный ДК на 200 мест.

Как пояснили в региональном департаменте культуры, на строительство нового ДК в Каширском районе было выделено более 84 млн рублей из бюджетов всех уровней. Кроме того, более 15 млн рублей потратили на покупку необходимого оборудования – световой и звуковой аппаратуры, музыкальных инструментов, мультимедиа. Также оснастили студию звукозаписи и хореографический зал. Работы велись в рамках нацпроекта «Культура».

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В селе Марково Каменского района благодаря госпрограмме Воронежской области «Развитие культуры и туризма» в здании Дома культуры заменили кровлю, входную группу, окна, двери, фасад, систему отопления. Кроме этого, установили пожарную сигнализацию и провели внутреннюю отделку помещений.

В ДК появилась новая мебель, световое и звуковое оборудование, сценические костюмы. Деньги на это выделили по федеральному проекту «Культура малой родины».

О важности появления в муниципалитетах новых объектов культуры не раз говорил губернатор Александр Гусев. Это позволяет сделать досуг сельчан полезным и интересным.

– Строительство новых соцобъектов, модернизация инфраструктуры, субсидирование проектов повышает качество жизни граждан, поднимает на новый уровень различные сферы деятельности, в том числе культуру, – отмечал глава региона.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Евгения Фролова