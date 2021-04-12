Мичуринский ГАУ: научный полет нормальный!

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Мичуринский государственный аграрный университет – одно из старейших высших учебных заведений аграрного профиля России. Уникальный научно-практический опыт, серьезный кадровый потенциал, современная материально-техническая база для реализации качественного образовательного и исследовательского процессов позволяют вузу вести научно-исследовательскую деятельность, обеспечивать Тамбовскую область высококлассными специалистами и участвовать в реализации значимых федеральных проектов. Свою работу университет строит под патронажем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в тесном взаимодействии с профильными управлениями администрации региона.

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Селекционер мирового уровня

У истоков создания учебного заведения стоял великий биолог и селекционер И.В. Мичурин. Невероятными усилиями ученого-практика в городе Козлове (ныне Мичуринске) в первой половине ХХ века был открыт институт его имени. Ректор Мичуринского ГАУ В.А. Бабушкин: «Иван Владимирович ставил перед собой задачу продвижения южных сортов плодовых деревьев в среднюю полосу России и посвятил жизнь селекционной работе. В аграрном университете сотрудники и студенты до сегодняшнего дня развивают учение великого селекционера. Симбиоз идей И.В. Мичурина с разработками исследователей XXI века и современными технологиями приводят к интересным результатам».

Университет – ядро первого наукограда в АПК

Мичуринский государственный аграрный университет сегодня – это основа Мичуринска-наукограда Тамбовской области, первого аграрного наукограда страны, стратегическая задача которого в сохранении здоровья нации посредством разработки и создания продуктов питания с высоким содержание биологически активных веществ.

Коллектив ученых вуза много лет плодотворно занимается организацией и проведением фундаментальных и прикладных научных исследований, инновационно-проектными работами в области создания продуктов здорового питания из фруктов и овощей. Под маркой «101 ВИТАМИН» разрабатывается целая линейка продуктов: от яблочных чипсов до фруктово-цукатных батончиков. Продукция функционального питания, разработанная по минералосберегающим технологиям Мичуринского ГАУ, производятся более чем на 60 предприятиях России.

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Вуз агросоциальной направленности

Несколько лет назад в Мичуринске-наукограде РФ была завершена интеграция учреждений среднего профессионального и высшего образования аграрного, педагогического и социально-гуманитарного профилей. Она увенчалась созданием одного из первых в стране вузов агросоциальной направленности. Сегодня в нем обучаются почти 8000 студентов. В состав Мичуринского ГАУ входят центр-колледж, 4 института, филиал в областном центре, научно-образовательные центры, центр коллективного пользования, учебно-тепличный комплекс, современные лаборатории и др. Университет входит в состав малых инновационных предприятий. Выпускники на профессиональном уровне решают инновационные задачи развития аграрной сферы, обеспечивая внедрение технологий органического сельского хозяйства.

Непрерывное агробизнес образование

На территории Тамбовской области реализуется система непрерывного агробизнес-образования, разработанная в Мичуринском ГАУ. Этот инновационный образовательный проект, осуществляемый вузом под патронажем управления образования и науки региона, призван к интеграции общего и профессионального аграрного образования. В рамках него выстроена вертикаль подготовки кадров для отечественного агропрома: от школы до послевузовского образования.

В сельских и городских учебных заведениях вуз открыл профильные классы по изучению предметов аграрного цикла. Также на Тамбовщине созданы специализированные школы по агробизнесу и агро-экотехнологиям, Центр развития современных компетенций детей на базе Мичуринского ГАУ и две школьных научно-исследовательских лаборатории «Агрокуб», в которых школьники проводят разнообразные исследования по сельскохозяйственной тематике.

Большая часть выпускников школ тамбовского региона делает выбор в пользу аграрно-технологического образования, многочисленны направлений подготовки и специальностей агроуниверситета.

В региональную систему непрерывного агробизнес-образования также включена профессиональная переподготовка кадров по целому ряду направлений. Жители сельской местности могут перепрофилироваться, пройдя обучение в Мичуринском ГАУ по целому ряду направлений.

Первая ветеринарная кафедра на основе государственно-частного партнерства

Тамбовская область под руководством главы администрации А.В. Никитина входит в число самых крупных производителей мяса в стране. Для успешного развития животноводства региону необходимы высококвалифицированные кадры. В этой связи при непосредственном участии Минсельхоза России и региональной администрации на базе Мичуринского ГАУ открыта кафедра зоотехнии и ветеринарии.

Ее создание является хорошим примером государственно-частного партнерства. На организацию кафедры Минсельхозом России была выделена целевая субсидия, а на уровне региона поддержку оказали передовые компании в сфере агропромышленного комплекса: Группа «Черкизово», ГК «Русагро», ГАП «Ресурс».

Учебное подразделение укомплектовано самым современным образовательным и научным оборудованием. На базе кафедры создан НОЦ им. Л.К. Попова с ветеринарным госпиталем.

Обучение в рамках направления подготовки Ветеринария интегрировано с практической деятельностью в ветгоспитале. Благодаря оснащению учебных классов ЖК-мониторами, а операционной – видеокамерами, студенты имеют возможность наблюдать за выполнением хирургических операций в ветеринарном госпитале, не покидая лекционных аудиторий.

В текущем году осуществлен первый прием студентов-заочников.

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Цель – войти в 10-ку лучших агровузов

Стратегические ориентиры в развитии университета определил Министр сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушев. Посетив вместе с губернатором региона А.В. Никитиным аграрный университет Тамбовской области, он обозначил четкий вектор: в ближайшие годы войти в десятку лучших вузов, подведомственных Минсельхозу России.

Говоря о лидерстве, нужно уточнить тот факт, что университет является передовым учебным заведением в области подготовки кадров и проведения перспективных исследований по садоводству.

Все научные исследования в университете ведутся в соответствии с Национальным проектом «Наука», Программой фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития АПК РФ, программой развития г. Мичуринска-наукограда РФ, в рамках государственного задания, а также по договорам с предприятиями и организациями.

Мичуринский ГАУ на протяжении многих десятилетий селекционирует новые слаборослые клоновые подвои яблони с высоким уровнем зимостойкости корневой системы и комплексом ценных производственно-биологических признаков.

В настоящее время университет является всемирно известным и признанным центром создания и испытания высокоустойчивых клоновых подвоев яблони. Получены 24 из 50 форм клоновых подвоев яблони, официально допущенных к возделыванию на территории РФ.

Разработка данной темы основана на компетентности рабочей группы в области получения новых гибридных генотипов яблони путем направленных искусственных скрещиваний и их комплексного изучения с помощью молекулярно-генетических, биотехнологических, цитологических и физиологических методов анализа.

Согласно партнерским соглашениям о научном сотрудничестве, перспективные клоновые подвои яблони селекции Мичуринского ГАУ также проходят производственные испытания в природно-климатических условиях США, Канады, Франции и Китая.

Не так давно в Мичуринском ГАУ вывели уникальные подвои. Прививаемые на них сорта яблони или груши устойчивы к бактериальному ожогу – карантинному заболеванию плодовых культур в России и многих странах мира.

Проводится серьезная работа по получению виртуальных прототипов роботизированных и мехатронных модулей машинных технологий на основе «безтракторного» земледелия в формате «Умный сад», макета-демонстратора садовой платформы e-Shuttle (Русский челнок) с дистанционным управлением, прикладного ПО локального автоматизированного рабочего места оператора АРМ «Садовод-управленец».

Проводится серьезная работа по механизации интенсивного садоводства и реализуется технологические решения по проекту «Умный сад».

Данное направление для средней полосы России разработано впервые.

В данный момент Россельхозбанком при участии управления сельского хозяйства Тамбовской области и Регионального информационно-консультационного центра АПК на базе университета проводится федеральный проект «Школа фермера».

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Разработка комплексов для посева и применение лазеров в АПК

Учёные университета стали инициаторами и создателями целого комплекса машин для работы в интенсивных садах: от выкорчёвывания старых деревьев до обработки приствольных полос. За эти исследования они удостоены Премии Правительства в области науки и технологий 2020 года

Университет совместно с индустриальным партнером ООО «Миллеровосельмаш» является победителем конкурса Министерства науки и высшего образования РФ, в рамках которого проводит исследования по созданию высокотехнологичного производства многофункциональных комплексов для посева и возделывания пропашных и овощных культур в системе «точного» и «нулевого» земледелия на базе интеллектуальных мехатронных модулей.

Недавно в Мичуринском ГАУ начались испытания роботизированной платформы для экологически безопасной защиты тепличных растений от болезней. По словам разработчиков, облучение лазерным светом стимулирует функциональную активность растений, увеличивается их устойчивость к болезням и полезная продуктивность.

Роботизированная платформа полностью автономна и самостоятельно передвигается по тепличным труборельсам. В ней использовано более 20 лазерных модулей, которые осуществляют досветку растений. Устройство оснащено датчиками измерения освещённости, температуры, влажности и углекислого газа – основных параметров в тепличном помещении. Солнечная батарея позволяет получать энергию света и подзаряжать аккумулятор. Благодаря установленной на устройстве видеокамере можно наблюдать за рабочим процессом роботизированной платформы, вносить в него корректировки из любой точки мира посредством доступа к сети Интернет.

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Отработка технологий производства семенного картофеля

Учебное заведение на протяжении нескольких лет совместно с индустриальным партнером ООО «Золотая нива» реализует комплексный научно-технический проект по разработке инновационных технологий производства элитного семенного картофеля сортов отечественной селекции в условиях Тамбовской области.

В учебно-исследовательском тепличном комплексе вуза за время реализации проекта получено более 60000 безвирусных мини-клубней картофеля российских сортов. Для оздоровления семенного материала используется технология микроклонального размножения in vitro. Выращенный продукт соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ 33996-2016.

Оздоровленные мини-клубни своевременно передаются стейкхолдеру для посадки в полях хозяйства и получения полевого поколения семян картофеля и, в последующем, элитного семенного материала для товарного производства экологически чистой продукции.

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Другие исследования

Университет проводит исследовательскую работу по 9 отраслям науки и 43 комплексным темам. Приглашаем читателей газеты, заинтересовавшихся разработками учебного заведения, посетить сайт вуза www.mgau.ru и более подробно узнать о его научных изысканиях, а также подписаться на паблики в социальных сетях и быть в курсе новых агродостижений.

Вместе к успеху!