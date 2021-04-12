Николай Мишустин: Снижение качества образования – уничтожение нации!

Николай Мишустин: «Кеннеди считал советское образование лучшим в мире и говорил, что Штаты проиграли космическую гонку СССР за школьной партой»

Николай Николаевич признается, что к празднику Дня космонавтики имеет непосредственное отношение. Ведь он учился в одном из старейших учебных заведений страны, ведущего свою историю со времен Петра Великого – прославленной Военно-космической академии имени Можайского, награжденной в 1945 году Орденом Красного Знамени.

Сегодня Мишустин развивает в стране отделения общественной организации «Родительскийотпор.РФ», работа которой направлена на защиту прав семьи от ювенальной юстиции и других угроз. В зоне ее особого внимания – дистанционное обучение. Николай Николаевич рассказывает:

- То, что происходит с нашей системой образования – недопустимо. Вспомните былые времена: из любого города, поселка или села можно было поступить абсолютно в любой вуз. Я, к примеру, окончив Железнодорожный лицей №3 под руководством прекрасного педагога А.А. Яркового, смог поступить сразу в несколько. В советские годы каждый мальчишка мечтал стать космонавтом, и было возможно исполнить эту мечту. Президент США Джон Ф. Кеннеди считал советское образование лучшим в мире и говорил о том, что Штаты проиграли космическую гонку СССР за школьной партой.

А что мы видим сегодня? Развал страны разрушил надежды целых поколений. Мы наблюдаем многочисленные реформы в образовании, каждая из которых становилась еще губительнее, чем предыдущая. Сегодня мы подошли к точке невозврата - «цифровизации образования», которая, по мнению множества экспертов, станет завершающим этапом уничтожения нашей страны.

Белгородская область не вошла в число регионов по проведению эксперимента под названием «Цифровая образовательная среда», но апробация проекта в нашем регионе была запущенна уже с началом 2020-2021 учебного года.

До сих пор родителями учащихся не получены сведения о медицинских исследованиях касательно влиянии цифровых технологий на детский организм, как не были проведены и общественные слушания по их внедрению в образовательный процесс. Нам десятилетиями говорили, что никто не закроет традиционные школы и не сократит преподавателей, но вместе с тем мы неуклонно наблюдаем обратное. Классических, советских учителей, вкладывающих в детей душу, а не цифру, все меньше, а функции оставшихся учителей постепенно сводятся к наблюдению и консультированию. Бумажные носители, дневники, учебники повсеместно пытаются вытеснить опасными для зрения электронными. Как я информирован, уже сейчас на территории области существует школа практикующая обучение без бумажных учебников, и подобное в ближайшее время планируют вводить с детских садов. А ведь еще совсем недавно врачи настоятельно советовали проводить детям дошкольного возраста не более 15 минут в день перед экраном телевизора, не то, что компьютера!

Я сам – многодетный отец. И считаю важной задачей родителей не допустить окончательной утилизации отечественного образования и развращения детей через социальные сети. Наше движение уже более 10 лет борется с насильственной цифровизацией, выступает за запрет соцсетей в детском возрасте, за защиту естественных прав и интересов семьи. И я рад, что активистам движения с помощью духовно-нравственной экспертизы удалось отбить множество токсичных поправок в законодательство, противоречащих традиционным семейным ценностям!

Уважаемые жители Белгородской области!

Учредительные конференции общественного объединения «Родительскийотпор.рф», прием граждан и обращений помощником депутата Госдумы РФ от фракции КПРФ Мишустиным Н.Н. состоятся:

В Белгороде:

15 апреля -17.00-20.00, приемная депутата В.А. Шевлякова (ул.Попова, д.34, каб.24)

В Старом Осколе:

17, 24 и 30 апреля - 14.00- 17.00, ул. Урицкого, д.14

В Губкине:

16, 23 и 30 апреля -18.00-21.00, ул. Мира д.19

В Алексеевке:

18 и 25 апреля - 14.00-17.00, ул. Республиканская д.15А