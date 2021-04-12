Что связывает космос и города Черноземья

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12 апреля в России отмечается День космонавтики. Этот праздник приурочен к первому в истории человечества космическому полету Юрия Гагарина. Чем связаны города Черноземья - Воронеж, Липецк, Тамбов, Белгород, Орел - с бесконечной вселенной? История хранит множество удивительных фактов о наших земляках, которые внесли огромный вклад в развитие космоса. Кроме того, в космосе есть маленькие планеты, названные в честь Воронежа, Белгорода, Усманьграда (городок в Липецкой области), Орла, а Тамбов славится тем, что его флаг и вовсе побывал на орбите.

Двигатель для корабля Гагарина сделали в Воронеже

Именно специалисты воронежского Конструкторского бюро химавтоматики сделали двигатель третьей ступени для корабля «Восток-1», на котором Юрий Гагарин в 1961 году полетел в космос. Впервые в истории была достигнута вторая космическая скорость - 11,2 км/с. Она и позволила преодолеть гравитационное притяжение Земли. До Гагарина на кораблях с воронежскими двигателями летали в космос собаки Белка и Стрелка, а потом манекен Иван Иванович.

Воронежцы, покорившие космос

Спустя три года после Гагарина, в 1964-м, в космос полетел воронежский летчик-космонавт Константин Петрович Феоктистов. И провел на орбите 1 сутки 17 минут и 3 секунды. Он также участвовал в разработках первого искусственного спутника Земли и корабля типа «Восток».

Уроженец Воронежа Феоктистов школу закончил в 1943-м в эвакуации. И тогда же заявил однокашнику: «В 1964-м полечу на Луну». Спустя 21 год он действительно с экипажем вышел в открытый космос. День 12 октября 1964-го вошел в историю как первый полет из трех человек, первый - без скафандров и первый полет беспартийного космонавта Феоктистова. Сразу после возвращения на землю его именем назвали улицу в Воронеже.

А вот другой космонавт из столицы Черноземья - Анатолий Васильевич Филипченко - летал в космос дважды: в 1969 и 1974 годах. В общей сложности он провел на орбите более 10 дней.

Родился Филипченко в 1928 году в поселке Давыдовка, учился в острогожской школе № 2. К 1961 году прошел обучение в Военно-воздушной академии им. Гагарина. В 1963-м Анатолия Васильевича зачислили в отряд космонавтов, где готовили к полетам на кораблях серии «Союз».

В первый раз воронежец побывал в космосе в 1969 году на корабле «Союз-7» вместе с Владиславом Волковым и Виктором Горбатко. В 1970-м дублировал Андриана Николаева перед его стартом, в 1975-м - Алексея Леонова. Во время второго полета в 1974 году провел почти шесть суток в космосе с Николаем Рукавишниковым.

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Тамбовчанам земляки-космонавты привозят подарки

С Тамбовской областью переплелись биографии 11 советских и российских космонавтов.

Лев Демин в 1949 году с отличием закончил Тамбовское высшее военное авиационное училище. Впервые в истории он произвел ночную посадку спускаемого аппарата.

Павел Виноградов, мама которого жила в Тамбове, совершил три полета и семь выходов в открытый космос.

Дважды Герой СССР, генерал-лейтенант Владимир Шаталов служил под Мичуринском. В космосе он также побывал три раза.

Летчик-космонавт Сергей Прокопьев, окончивший Мичуринский государственный аграрный институт и Тамбовское высшее военно-авиационное училище, стал одним из тех, кто спас экипаж МКС во время аварийной ситуации. Тогда в 2018 году нашли утечку воздуха в российском корабле «Союз МС-09».

Космонавт Сергей Волков, сын советского летчика Александра Волкова, также учился в тамбовском авиаучилище. На его счету три космических полета, первый из которых он совершил в апреле 2008 года.

Покоритель космоса Александр Скворцов вырос в Моршанске. Он побывал на орбите дважды.

Космонавты, биографии которых связаны с этим регионом, посещая Тамбовщину, привозят подарки. Несколько лет назад Сергей Волков вышел в открытый космос, прихватив с собой горсть земли, флаг и фотографию Тамбова. Сейчас эти вещи хранятся в Музейно-выставочном центре.

Титов и Леонов в Липецке учились управлять воздушными суднами

В 1966 году в Липецк приехал космонавт Герман Титов. Он оказался в космосе спустя четыре месяца после Юрия Гагарина и первым в мире пробыл в невесомости больше суток. В городе никто не знал о визите космонавта: Титов жил в гостинице на территории авиацентра. Если и выходил на прогулку, то только в гражданской одежде и темных очках. Несмотря на маскировку, его узнавали. А спустя время он сам «засветился», покупая билет в театр. Перед спектаклем зрителям объявили, что постановку будет смотреть Герой Советского Союза Герман Титов. Зал аплодировал стоя.

В липецком авиацентре Титов учился управлять истребителем «МиГ-21». За полгода он налетал около 50 часов. Здесь же получил удостоверение пилота-истребителя первого класса. Герман Титов приезжал сюда еще в 1968 и 1971 годах.

В том же 1971-м в Липецке готовили к высадке на луну Алексея Леонова - первого человека, который вышел в открытый космос. Космонавт осваивал вертолет «Ми-8», поскольку тот обладал абсолютно вертикальным взлетом.

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Алексей Леонов и Павел Беляев - почетные граждане Белгорода

Два великих имени - Алексей Леонов и Павел Беляев - навечно вписаны в историю Белгородской области. После знаменитого полета корабля «Восход-2», в экипаж которого вошли эти два летчика-космонавта, белгородцы выразили им свою благодарность за подвиг. В 1965 году, на второй день после исторического события, на очередной сессии городского Совета депутатов трудящихся было принято решение о зачислении их в почетные граждане Белгорода. По воспоминаниям очевидцев, происходило это под бурные аплодисменты.

С Белгородчиной также неразрывно связано имя дважды Героя Советского Союза Георгия Берегового. В годы Великой Отечественной войны он сражался в этих местах: в 1943-м летчик участвовал в боях на Курской дуге. А потом часто посещал регион по работе. Например, в 1973 году принял участие в торжествах, приуроченных к 30-летию победы в Курской битве.

В Орле родился 116-й космонавт России

Александр Мисуркин - российский космонавт-испытатель. Он окончил школу-лицей №1 в городе Орле. Стать космонавтом мечтал с раннего детства. В одном из интервью Мисуркин признался, что будучи ребенком сконструировал маленький космический корабль, чтобы полететь на Марс.

Александр учился в Качинском высшем военном авиационном училище летчиков. После долгих лет упорных тренировок только в 2013 году он стартовал на корабле «Союз ТМА-08м». За время полета три раза выходил в открытый космос. Один из выходов продолжался более семи часов. После возвращения на Землю, его имя попало в книгу Рекордов Гиннеса, благодаря длительности пребывания в открытом космосе в российском скафандре.

Ирина ШАБАНОВА, Екатерина ПАПАКИНА, Юлия КЛЮЕВА, Татьяна ЧЕРНЫШЕВА