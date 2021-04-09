Последние новости Воронежа на 9 апреля 2021 года: массовые аварии с маршрутками и взрыв тротуара

Обстоятельства всех ЧП уточняют специалисты. Фото: Мария ЛЕНЦ

Две аварии с участием общественного транспорта произошли в Воронеже за минувшие сутки.

В 12:08 в районе остановки «Озеро на Минской» столкнулись два пассажирских «ПАЗика», которые следовали по маршруту №122 в попутном направлении. Один из них после врезался в полуприцеп грузовика. Пострадали семь пассажиров, к медикам обратились пять женщин 40, 52, 60, 65 и 68 лет. Как сообщили в мэрии, водителей временно отстранят от работы. Транспортное предприятие вместе со страховой должны выплатить компенсацию ущерба пострадавшим.

Около половины третьего на Ленинском проспекте около остановки «улица Димитрова» столкнулись четыре маршрутки №№ 6, 8, 14в и 90. Полицейские рассказали, что транспорт получил не серьезные механические повреждения. Пассажиры и водители в ДТП не пострадали.

Из-за мощного взрыва на улице Плехановской напротив оперного театра разбросало на несколько метров тротуарную плитку и песок. Отдельные фрагменты упали на припаркованные машины. А из-под земли поднялось пламя. Специалисты «Горэлектросети» пока выясняют, какой кабель вышел из строя. Причины взрыва и сроки устранения будут известны позже.

С 15 апреля в регионе вводят особый противопожарный режим. С этой даты нельзя будет разводить костры в лесах и в населенных пунктах, а также на дачах, огородах, вблизи линий электропередачи, а также автомобильных и железных дорог. Также запретят въезжать в леса на машинах. Нарушителям грозит штраф от двух до 400 тысяч рублей.