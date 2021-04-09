Воронежец «пробивает» в Министерстве обороны ракетный двигатель, в 100 раз более мощный, чем все нынешние

Коллектив ученых с разработанной моделью квантового двигателя. В центре на переднем плане Георгий Костин и Владимир Леонов. Фото: предоставлено Георгием Костиным.

Существует устойчивое мнение, что наука освоения космоса застыла в своем развитии, и сейчас только продолжает отрабатывать старый советский багаж. К счастью, это не так. В чем можно убедиться из нашего разговора с бывшим директором Воронежского механического завода, доктором технических наук Георгием Костиным.

- Вы не так давно были советником директора нашего мехзавода. Продолжаете работать на производстве?

- На объединенном предприятии меня уже нет. Но с коллективом энтузиастов продолжаем трудиться над созданием принципиально нового квантового двигателя. Его КПД в 100 раз больше ныне существующих. Построен его опытный образец на основании теории ученого Владимира Леонова о квантоне как элементе строения Вселенной, использование которого может породить невиданную энергию.

- Насколько мощную?

- Скажем, в перспективе при разработке подобного двигателя становятся возможными регулярные полеты на Луну. До Марса можно будет добраться чуть больше, чем за 40 часов. Однако в Роскосмосе не дают хода этому прорывному изобретению. Ссылаются на то, что теория квантонов не имеет достаточного научного обоснования. При этом почему-то игнорируют то, что опытный образец квантового двигателя успешно прошел испытания. И в Китае, и в Америке, и в Великобритании подобные исследования идут интенсивно. При сложившейся обстановке в мире нам никак нельзя отставать.

- Что дальше собираетесь делать, чтобы доказать необходимость создания такого двигателя?

- Удалось добиться того, что все наши разработки по этому вопросу направили на изучение в Министерство обороны России. Надеемся, что это серьезное ведомство тоже не «зарубит» идею, которая может обеспечить настоящий прорыв в космической отрасли.

Рассказали о перспективных проектах и в Воронежском центре ракетного двигателестроения. Напомним, это предприятие образовалось после объединения механического завода и КБХА.

В частности, сейчас начаты огневые испытания агрегатов кислородно-керосинового двигателя РД0124МС для новой российской ракеты «Союз-5».

Огневое испытание камеры двигателя РД0124МС. Фото: предоставлено Воронежским центром ракетного двигателестроения.

Макет ракетного двигателя РД0124МС. Фото: предоставлено Воронежским центром ракетного двигателестроения.

Также идет подготовка к продолжению аналогичных работ по кислородно-водородному двигателю РД0146Д1 для разгонного блока ракеты «Ангара».

Двигатель РД0146Д Фото: предоставлено Воронежским центром ракетного двигателестроения.

В то же время идет разработка мощного кислородно-водородного двигателя РД0150 для ракеты «Ангара-А5В». Его в перспективе можно будет использовать и для сверхтяжелой ракеты. Также на предприятии готовятся к производству кислородно-метанового двигателя РД0177. На базе него в дальнейшем планируют создать летные образцы метанового двигателя РД0169 для многоразовых ракетно-космических комплексов.

Есть и новые разработки на криогенных компонентах топлива. По демонстрационному метановому двигателю РД0177 в ближайшие несколько лет запланирована отработка отдельных его систем и создание опытных образцов, работающих на кислороде и сжиженном природном газе (СПГ). Его основные преимущества: доступность и низкая стоимость СПГ, более высокие энергетические характеристики в сравнении с керосином и возможность создания многоразовых и дешевых ракет-носителей.

Кроме того, на предприятии создают водородные двигатели, в частности, РД0146. Водород в качестве горючего в ракетном топливе является самым энергоэффективным среди всех жидких компонентов. Его в перспективе планируют широко использовать в том числе для вывода тяжелых грузов на орбиту Земли.

Напомним также, что проект космического буксира «Борис», способного доставлять грузы на высоты от 800 километров до окололунной орбиты, недавно презентовали ученые Воронежского государственного технического университета.

Cправка «КП»

В Воронеже создали немало «знаковых» для истории отечественной космонавтики двигателей. На произведенном в КБХА пятитонном ЖРД РД-0105 полетели к Луне, на семитонном РД-0109 совершил свой легендарный полет Юрий Гагарин.

Двигатель РД-0109. Фото: предоставлено Георгием Костиным.

Совместное детище КБХА и ВМЗ 28-тонный 11Д55 за 61 год совершил на «Союзе» более 1500 подъемов в космос и до сих пор «возит» всех наших и большинство зарубежных космонавтов.

Двигатель 11Д55 Фото: предоставлено Георгием Костиным.

Особое место в мировом двигателестроении занял воронежский двигатель для ракеты-носителя (РН) СС-20. Он позволил без изменения шахты установить на РН вместо одной десять боевых и более 40 ложных головок. Двух ударов РН СС-20 при самых совершенных достижениях ракетной защиты США практически позволяет и сегодня уничтожить нынешнего гегемона мировой политики как государственную структуру. У нас это грозное оружие называют «Булавой», американцы – «Сатаной». Она и двигатель 11Д55 уже больше 30 лет надежно оберегает нашу безопасность.

Кроме того, созданный в КБХА и ВМЗ 200-тонный кислородно-водородный ЖРД РД-0120 для основной ступени РН «Энергия-Буран» позволил СССР в 1987 году вывести в космос имитатор лазерной боеголовки весом 108 тонн.