Владимир Нетёсов: «В регионе созданы условия для активного участия граждан в формировании комфортной среды»

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В рамках «часа исполнительной власти» в региональном парламенте состоялось очередное заслушивание отчетов органов исполнительной власти о проделанной в 2020 году работе. В частности, депутаты обсудили реализацию госпрограммы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления».

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Самая масштабная составляющая государственной программы – это реализация мероприятий, связанных с благоустройством. В прошлом году впервые были реализованы проекты обустройства, отобранные непосредственно жителями населенных пунктов Воронежской области. В их числе – набережная, 15 парков и скверов, 17 тротуаров и велодорожек, 2 центральные площади, 4 пешеходные зоны и улицы, также территории у 6 социальных объектов. На эти цели из областного бюджета было направлено более 250 млн рублей.

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Два года департаментом по развитию муниципальных образований реализуется открытый публичный конкурс Воронежской области «Территория идей». В рамках данного конкурса любой совершеннолетний житель области предлагает эскиз-идею обустройства объекта своего населенного пункта. В 2020 году победители поощрены денежными призами на сумму 180 тыс. рублей. По эскиз-идеям победителей и призеров конкурса за счет регионального бюджета реализованы 4 объекта. Это бульвар в Бутурлиновке, территория у ДК в с. Березовка Воробьёвского муниципального района, парк в с. Каширское, территория у социальных объектов в с. Верхняя Хава. В 2021 году областное финансирование будет направлено на реализацию еще 4 проектов по эскизам граждан. Это скверы в Острогожске и Верхнем Мамоне, смотровая площадка в Рамони и парк в поселке Отрадное Новоусманского района.

Также в 2020 году активно велась работа по реализации местных инициатив. И если на начало 2020 года планировалось реализовать 60 проектов, то в связи с решением об увеличении финансирования на эти цели, реализованы 93 проекта. По итогам конкурсного отбора в текущем году запланирована реализация более 60 проектов с объемом финансирования в 120 млн рублей.

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В рамках конкурса ТОС оказана поддержка в реализации 236 проектов на сумму 90 млн рублей. В связи с обращениями муниципалитетов, максимальный размер гранта на поддержку проекта в 2020 году был увеличен до 1 млн рублей. В этом году ТОСы региона также смогли претендовать на максимальный размер гранта до 1 млн рублей, а в целом на реализацию общественно значимых проектов воронежских ТОС направят 270 млн рублей. Планируется воплотить в жизнь 686 проектов активистов.

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Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, работа по поддержке местных инициатив в регионе будет продолжена.

— Сегодня для жителей Воронежской области созданы условия для активного участия в процессах формирования комфортной среды в населенных пунктах, будь то разработка концепции или выбор объекта благоустройства, реализация проектов ТОС. Органы власти ежегодно выделяют бюджетные средства на данные направления. Работа по поддержке местных инициатив в регионе будет продолжена, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы