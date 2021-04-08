Чаще всего штрафуют за «шашечки» без разрешения: как в Воронеже прошел рейд по проверке таксистов

Операция «Такси» в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

В последние недели Воронеж захлестнули дорожно-транспортные происшествия, участниками которых стали таксисты. Одна из аварий имела летальный исход. Так, в конце марта на улице Богдана Хмельницкого насмерть сбили женщину, которая шла по тротуару. Затем появилась о информация, что полицейские задержали таксиста, в машине которого были разбросаны шприцы. Еще через день стало известно, что снятый на видео «засыпавший» таксист скончался от инсульта,

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции устроили трехдневную акцию с простым названием «Такси». 6 апреля мы отправились в рейд вместе с сотрудниками городской ГИБДД.

В Воронеже сотрудники ДПС проверили таксистов. Фото: Кирилл Мишин

Тщательнее всего проверяют машины, на которых установлены специальные обозначения, так называемые, «шашечки». Прежде чем нанести цветографические обозначение на кузов автомобиля, нужно получить специальное разрешение. Однако таксисты делают это не всегда, за что им грозит штраф в пять тысяч рублей.

Для «шашечек» нужно специальное разрешение. Фото: Кирилл Мишин

Если на автомобиль нанесены логотипы популярных компаний, но при этом нет «шашечек», то никаких разрешений не требуется. По сути слово «такси» может быть написано на всю машину, но если нет заветных пяти квадратиков, то официально автомобиль таковым называть нельзя.

Кстати, этой лазейкой пользуются и сами водители:

- Это просто реклама, я сам уже людей не вожу, - заявил один сотрудникам ГИБДД.

В Воронеже сотрудники ДПС проверили таксистов. Фото: Кирилл Мишин

Но проверяли инспекторы не только разрешения. Так, остановили водителя, который решил не пристегивать ремень. Аргументы мужчины были железными:

- Ну я где-то слышал, что таксисты могут и не пристегиваться, - аргументировал свое поведение мужчина.

Правда, такая история сотрудников ГИБДД не порадовала. Водитель фактически признался, что не знает правила дорожного движения. В итоге ему был выписали штраф на тысячу рублей.

Операция «Такси» в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

А вот другой водитель такси оказался добропорядочным. Был пристегнут, так еще и ездил с «шашками», получив на это специальное разрешение.

- Такая работа проводится ежедневно, но не реже раза в квартал устраиваются подобные рейды. Среди таксистов чаще всего выявляются нарушения нанесения «шашечек». Сегодня экипажем ГИБДД было проверено более 40 машин и составлено четыре протокола из-за нанесения цветографических схем без разрешения, - рассказал заместитель начальника отдела ГИБДД по Воронежу Александр Агафонов.