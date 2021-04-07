Последние новости Воронежа на 7 апреля 2021 года: смерть таксиста, письмо против памятника Хою и ураган

Что случилось в Воронеже за минувшие сутки. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

16-летний подросток из поселка Давыдовка Лискинского района пожаловался на побои в отделе полиции. Юноша отказался подписывать объяснения по делу о краже. Это и стало причиной конфликта между стражем порядка и молодым человеком. Телесные повреждения подтвердила судебно-медицинская экспертиза. В случившемся разбирается прокуратура, полиция также начала внутреннее расследование.

В Воронеже скончался снятый на видео «засыпавший» таксист. На выходных горожанка выложила в соцсети запись опасной поездки. На ней видно, что мужчине тяжело управлять автомобилем, периодически он будто бы отключался. В МВД провели проверку и выяснили: водителем на видео оказался 40-летний житель Коминтерновского района. Воронежец скончался от инсульта.

Семь преподавателей воронежского педуниверситета отправили открытое письмо мэру Воронежа Вадиму Кстенину. В нем они выступили против установки памятника лидеру группы «Сектор газа» Юрию Хою. Свою позицию ученые мотивировали обилием ненормативной лексики в песнях исполнителя. В администрации города отметили, что инициатива с памятником принадлежала горожанам. В ходе различных опросов выяснилось, что большинство воронежцев поддерживает эту идею. Однако окончательное решение примет комиссия по культурному наследию.

Спасатели предупреждают воронежцев об урагане 7 апреля. Местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Специалисты не рекомендуют парковать машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Пешеходам такие места тоже стоит обходить. В случае ЧП звоните по телефонам: «101» или «112»