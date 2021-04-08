В Воронежской области более 5 тысяч семей получили помощь от «Социального координатора»

Фото из архива КП

Служба «Социальный координатор» помогла 5324 воронежским многодетным семьям оформить и получить льготы. Об этом сообщил региональный департамент соцзащиты 8 апреля.

Проект «Социальный координатор» начался в Воронежской области в июле 2019 года. В каждом районном и городском управлении соцзащиты выделили специалиста, который помогает многодетным семьям решать их проблемы. Основная задача – помочь в оформлении мер социальной поддержки, если у родителей возникают трудности. Координатор консультирует, записывает на прием к специалисту УСЗН в удобное время, при необходимоти направляет запрос на получение необходимых сведений, справок и документов. Помогут и с транспортом, если заявителю потребуется лично посетить профильные учреждения.

– Для многодетных семей федеральным и областным законодательством установлено наибольшее количество льгот, пособий, услуг и мер социальной поддержки. На начало 2021 года таких семей в регионе зарегистрировано 19,5 тысячи, в них воспитываются более 64 тысяч детей. В то же время, они часто испытывают объективные трудности в оформлении и получении всех льгот. Дети требуют постоянного внимания, к тому же большая часть многодетных семей живет в сельской местности, зачастую далеко от учреждений социальной защиты, – пояснили в департаменте соцзащиты причины появления проекта «Социальный координатор».

Почти за два года работы он помог большему количеству воронежских многодетных семей воспользоваться льготами и услугами в кратчайшие сроки. Обратившиеся оценили работу координаторов в среднем на 95,2 балла по стобалльной шкале.

С сентября 2020 года проект дополнительно предусматривает сопровождение семей и в рамках социального контракта.

Евгения Фролова