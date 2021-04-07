Воронеж вошел в ТОП-10 городов по эффективности привлечения частных инвестиций в городскую экономику

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Воронеж включили в ТОП-10 городов по эффективности привлечения частных инвестиций в городскую экономику. Столица Черноземья заняла почетное шестое место. По этому поводу уникальными практиками успешной работы с бизнес-партнерами поделился мэр Вадим Кстенин на прошедшем накануне всероссийском вебинаре. Об этом 7 апреля сообщили в горадминистрации.

Кроме Воронежа в список лидеров вошли Сургут, Нижневартовск, Южно-Сахалинск, Самара, Волгоград и другие. Как отметил гендиректор Национального центра ГЧП Павел Селезнев, при составлении рейтинга эксперты оценивали компетенцию команд, занимающихся на местах вопросами привлечения в экономику городов внебюджетных средств. Практики лучшей «десятки» могут послужить стимулом и для других регионов.

Воронеж, по мнению экспертов Центра, отличают широкая палитра реализуемых соглашений, ряд из которых уникальные. А также было отмечено, что сроки реализации проектов значительно сокращены благодаря хорошо организованному межведомственному взаимодействию.

Вадим Кстенин рассказал, что в Воронеже на сегодняшний день реализуется семь соглашений в рамках муниципально-частного партнерства, заключенных в сфере тепло- и водоснабжения, развития парковых территорий, организации городских парковок. Отдельно был отмечен опыт передачи в концессию подземных переходов, что уникально для страны в целом.

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Выступая перед коллегами, Вадим Кстенин отметил, что для комфортной жизни горожан привлечение внебюджетных средств – один из перспективных путей, открывающий новые возможности и назвал несколько позиций, которые, по его мнению, необходимы для успешного использования возможностей государственно-частного партнерства в целях развития муниципальных образований.

– Прежде всего, это тщательная проработка финансовой устойчивости проекта, понимание интересов инвесторов и гарантия окупаемости инвестиций, четкое определение взаимоотношений муниципалитета и инвестора и использование наработок уже реализованных соглашений в сфере ГЧП, – отметил глава Воронежа.

А также то, что все объекты должны оставаться в муниципальной собственности. Формат концессии как раз позволяет это сделать, после завершения срока соглашений все реконструированное или созданное вернется под управление мэрии.

В заключение своего выступления Вадим Юрьевич выразил готовность поделиться опытом и пригласил коллег посетить наш город.

По результатам вебинара его участники приняли решение продолжить череду встреч по обмену опытом.

– ГЧП – не самое простое, но важное для городов направление. Считаю, что те города, которые сегодня попали в ТОП-10, могли бы взять «шефство» над коллегами или провести мастер-классы по проектам, которые реализованы у них через ГЧП. Секретами успеха важно делиться, чтобы вместе мы смогли увеличить приток частных инвестиций в развитие городов, – отметила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Евгения Фролова

Фото предоставлено пресс-службой мэрии