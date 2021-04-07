Сергей Лукин: Только господдержка сельского хозяйства позволит решить вопрос продовольственной безопасности страны и проблему оттока сельского населения

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Напомним, Сергей Лукин в 2015 году стал почетным гражданином Аннинского района. В 2020 году Сергей Лукин избран в Областную думу по Аннинскому округу, и по решению регионального заксобрания в настоящее время представляет нашу область в Совете Федерации.

- Динамика развития Аннинского района наглядно свидетельствует о том, что старт государственной поддержки сельским территориям дан, и первые результаты развития уже видны как в экономической, так и в социальной сфере, - подчеркнул Сергей Лукин.

В своем докладе глава Аннинского района Василий Авдеев подвел итоги 2020 года. Он отметил высокие производственные показатели: в том числе валовый сбор зерна составил 270,6 тысяч, а урожайность зерновых в целом по району – 45,3 центнеров с гектара. Несмотря на продолжительную засуху, животноводческая отрасль района характеризуется положительной динамикой: объем производства молока превысил уровень 2019 года на 32,8%, мяса на 24%. Перерабатывающие предприятия также сработали стабильно: они произвели продукции на сумму 3 млрд. 797 млн. руб., то есть 113 % к уровню 2019 года.

В своем выступлении Сергей Лукин основной проблемой сельских территорий назвал убыль населения, характерную в том числе и для благополучного Аннинского района. Такое положение дел сенатор во многом связывает с тем, что государство длительное время не уделяло сельскохозяйственной отрасли должного внимания.

- Государственная поддержка сельского хозяйства – безальтернативный способ добиться продовольственной безопасности страны и решить проблему оттока сельского населения. Много времени упущено, но сделать это необходимо, - заявил Сергей Лукин.

По словам сенатора, в числе основных инструментов поддержки отрасли, уже доказавших свою действенность, – механизмы субсидирования, льготного кредитования, возмещение части прямых понесенных затрат, гранты для фермерских хозяйств и кооперативов.

Василий Авдеев отметил, что район активно участвует в ряде программ по социальному развитию населенных пунктов. В частности, в рамках областной адресной инвестиционной программы в 2021 году стартует возведение школы на 400 мест в селе Садовое. Строительство современного образовательного учреждения стало первым пунктом в наказах избирателей Сергею Лукину.

Сенатор подчеркнул высокую значимость государственной программы комплексного развития сельских территорий, принятой в 2019 году, и обозначил проблему ее недостаточного финансирования в 2021-м.

- В Совете Федерации мы регулярно поднимаем вопрос увеличения финансирования программы комплексного развития сельских территорий. Первые результаты господдержки агропромышленного комплекса подтверждают ее эффективность. Работа в этом направлении будет продолжена - подчеркнул Сергей Лукин.