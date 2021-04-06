Воронежцам доступно еще больше бонусов от партнеров Tele2

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В марте оператор дополнил программу специальным предложением от «День Пиццы».

Tele2 поддерживает интересы своих клиентов и предлагает им подарки, скидки и кешбэк от партнеров в различных сферах в программе лояльности «Больше». Список федеральных и локальных предложений постоянно обновляется с учетом интересов и пожеланий пользователей.

Так, воронежские абоненты при любом заказе на сумму от 595 рублей могут получить вкусную пиццу «Пепперони» диаметром 35 см в подарок в сети пиццерий «День Пиццы». Промокод действует в любой день как на заказ на кассе ресторана, так и на доставку.

Узнать подробнее об условиях и воспользоваться другими привилегиями от партнеров оператора клиенты могут в приложении «Мой Tele2» или на сайте программы. Для этого нужно выбрать интересующий подарок и нажать кнопку «Активировать». После абоненту придет SMS-сообщение с промокодом, который необходимо указать при оформлении онлайн-заказов или сообщить в точках партнеров.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и стремится сделать их жизнь комфортнее и интереснее. Учитывая потребности современных пользователей, оператор активно развивает как собственные сервисы, так и партнерские проекты. Мы ценим высокий интерес к программе лояльности «Больше», поэтому стараемся регулярно удивлять абонентов новыми выгодными предложениями. Вкусно пообедать с коллегами или провести вечер с друзьями – теперь для наших клиентов приятным может стать любой день».