Авиапром выходит из пике

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Конец марта ознаменовался для воронежцев оптимистичным событием. На Воронежском авиазаводе успешно прошел второй испытательный полет легкого военного транспортного самолета Ил-112В, построенного по контракту с Министерством обороны.

Воронежский депутат Госдумы (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов, бывший в свое время советником гендиректора ВАСО, анализирует это событие и ситуацию в авиапроме в целом.

Президенту передали предложения по преодолению авиакризиса

Легкий военный транспортник Ил-112В Сергей Гаврилов назвал машиной нового поколения. Она приспособлена к коротким и плохо подготовленным воздушно-посадочным полосам. Такого сочетания двух качеств нет у других самолетов аналогичного класса в мире.

«Несмотря на то, что наше авиастроение переживает сложные времена, мы верим в будущее нашего авиапрома, – отметил Сергей Гаврилов. - Недавно председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов передал Президенту России предложения по преодолению авиационного кризиса в России. Они касаются, в том числе, нашего Воронежского авиазавода. Мы должны принять все меры для восстановления авиации. С точки зрения безопасности нашей страны, импортозамещение - не только правильная, но и необходимая вещь».

Производственная программа ВАСО, напомнил Сергей Гаврилов, предусматривает выход к 2023 году на серийное производство самолетов. Кроме Ил-112В, на Воронежском авиазаводе собирают широкофюзеляжные лайнеры Ил-96, в том числе новый пассажирский Ил-96-400М. Прошедший испытания военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения, военной техники, грузов общей массой до пяти тонн и личного состава. Он пригоден для перевозки разнообразных грузов в разных географических и климатических условиях.

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Дальность полета нового транспортника с максимальной нагрузкой - 1,2 тыс. км. Крейсерская скорость - 470 км в час. Характеристики и надежность новой машины делают возможным также использование Ил-112 для коммерческих перевозок. В Объединенной авиастроительной корпорации, в дивизион транспортной авиации которой входит ВАСО, рассчитывают, что новая машина сменит парк Ан-26 - их ресурс эксплуатации заканчивается.

Тем временем на ВАСО уже ведется подготовка к серийному выпуску до 12 машин в год. Это закроет потребности Министерства обороны в военно-транспортных самолетах и обеспечит устойчивую загрузку предприятия. Второй опытный образец Ил-112В находится в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского. Там проводятся его ресурсные испытания. Одновременно ВАСО изготавливает две новые машины: они тоже предназначены для испытаний.

Посетить ВАСО, чтобы приобщиться в авиастроению

Появились предпосылки говорить о том, что авиапром выходит из пике. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов надеется, что в итоге изучения Президентом предложений по выводу авиапрома из кризиса ситуация в отрасли изменится в лучшую сторону. Для этого необходимо решить ряд принципиальных задач.

«Целесообразно расширить финансирование серийного производства российских самолетов, дополнительно привлечь высококвалифицированные кадры, обеспечить субсидирование спроса на лизинг и приобретение наших самолетов, послепродажное сервисное обслуживание, прежде всего - национальными авиаперевозчиками», - напоминает парламентарий.

Сергея Гаврилова и ВАСО связывает давнее взаимовыгодное сотрудничество. Недавно депутат встречался с трудовым коллективом и руководством ВАСО. Он посетил производственные цеха, принял участие в открытии реконструированной заводской столовой. Депутат взаимодействует с Советом ветеранов авиазавода, поддерживает многодетные семьи его сотрудников и трудовые династии, сотрудничает с профкомом предприятия в проведении социальных акций. Получить именную «гавриловскую» стипендию почетно для многих молодых сотрудников предприятия.

«Главная цель – сберечь бесценные кадры. Ведь чтобы вырастить специалиста в такой узкой и высокотехнологичной области, понадобится не один год» - постоянно напоминает депутат. При поддержке Сергея Гаврилова на ВАСО приходят с экскурсиями старшеклассники, студенты, учащиеся техникумов, чтобы приобщиться к профессии авиастроителя, проникнуться гордостью за отечественное авиастроение. На днях авиазавод посетили школьники из Эртиля и дети из многодетных семей Белгородской области, оставшиеся под большим впечатлением от увиденного в музее и цехах.

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…Недавно депутату Госдумы Сергею Гаврилову за системную поддержку отечественной промышленности вручили почетную грамоту Министерства промышленности за подписью Дениса Мантурова. Эксперты тут же высказали предположение: это не только признание очевидных заслуг перед отечественным авиапромом. Это одновременно сигнал региональным элитам - сообщество промышленников рассчитывает на дальнейшую поддержку Сергеем Гавриловым своих инициатив в нижней палате парламента.