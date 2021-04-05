В Воронежской области 250 многодетных семей могут получить в 2021 году выплаты за земельные участки

Чтобы не ждать участок, многодетные могут получить денежный сертификат Фото: из архива "КП"

С марта 2021 года воронежские многодетные семьи могут получать денежные сертификаты вместо земельных участков. Альтернативная мера поддержки в регионе была введена в связи с тем, что у муниципалитетов не было свободных участков земли, особенно в городах. В этом году 250 семьям выплатят денежную компенсацию. Об этом речь шла 5 апреля на оперативном еженедельном оперативном совещании в облправительстве.

Мероприятие прошло под председательством исполняющего обязанности губернатора Виталия Шабалатова по поручению главы региона Александра Гусева.

Как отметил руководитель областного департамента имущественных и земельных отношений Сергей Юсупов, с 2011 по 2021 год на территории Воронежской области подала заявление на получение бесплатного земельного участка в собственность 11 881 многодетная семья. Большая часть из них – 6 556 – проживает в районах области. В Воронеже – 5325 семей. За это время уже предоставлено 6 628 бесплатных земельных участков, в том числе 1 206 на территории областного центра и 5 422 – в сельских муниципалитетах. На очереди стоят еще 5 498 многодетных семей.

В Воронежской области 19 марта вступил в силу региональный Закон, согласно которому многодетным гражданам с их согласия взамен земельного участка будет предоставляться альтернативная мера господдержки для улучшения жилищных условий – целевая единовременная денежная компенсация. В 2021 году такую компенсацию в размере по 200 тысяч рублей могут получить 250 многодетных семей.

– По такому же пути пошли и другие субъекты страны, мы этот вопрос обсуждали на уровне министерства. Анализ показывает, что больше половины людей в итоге продают свои земельные участки и получают денежные средства, – отметил Виталий Шабалатов.