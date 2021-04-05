Сенатор Сергей Лукин: «Большинство проблем решаемо при активном участии граждан»

.

«Значительная часть обращений касалась социально значимых вопросов, в том числе, жители региона просили помочь в благоустройстве общественных пространств», - рассказал Сергей Лукин.

Так, Ольга Попова обратилась с просьбой оказать содействие в организации освещения в сквере, который расположен в микрорайоне Дубрава, между домами №94 и 98 по Московскому проспекту.

К участию в решении этой проблемы были приглашены представители городской администрации и глава Управы Коминтерновского района Виталий Поздняков. В ходе приема были обозначены конкретные сроки – к работам должны приступить в конце мая.

Светлана Купикова, проживающая в Лискинском районе Воронежской области, обеспокоена судьбой реки Икорец. Недавно в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» были произведены работы по очистке реки, и вода пошла по новому руслу. В результате жители улицы Пролетарской в селе Средний Икорец лишились красивейшего пейзажа.

Представитель областного департамента природных ресурсов и экологии Елена Понарина пояснила, что 26 марта департамент провел выездное совещание по вопросу расчистки реки Икорец. По мнению экспертов, русло, которое шло рядом с домами, является старицей, и необходима ее расчистка на участке протяженностью 1200 метров. Елена Понарина сообщила, что в ближайшее время будет заключен контракт на проведение инженерных изысканий и проектных работ – вне рамок федеральной программы.

Сенатор Сергей Лукин поблагодарил жительницу села Средний Икорец Светлану Купикову за неравнодушное отношение к проблемам нашего общества.

Также в ходе приема были заданы вопросы, касающиеся озеленения дворов, ремонта подъездов, порядка смены руководства садоводческих некоммерческих товариществ и другие. Заявителям были даны подробные юридические разъяснения, что позволит инициативным группам граждан составить алгоритм действий в каждой конкретной ситуации.

Кроме того, в адрес сенатора поступили обращения от людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Сыну Ольги Чугайновой несколько лет назад была сделана сложная операция в Москве, теперь ему ежегодно нужно проходить обследование в Национальном медицинском центре им. А.Н. Бакулева. Сергей Лукин выделял необходимые для поездки средства в 2018 и 2019 годах, будет оказана необходимая помощь и теперь.

Галина Алехина передвигается с помощью ходунков. Выйти из дома – настоящая проблема, тем более что поручень, установленный вдоль ступеней при входе в подъезд, находится в аварийном состоянии.

Сенатор пообещал, что новый поручень будет установлен в кратчайшие сроки.

Отметив результативность состоявшегося приема, Сергей Лукин подчеркнул, что практически все из озвученных проблем являются решаемыми при условии активного участия граждан.