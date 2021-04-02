Последние новости Воронежа на 2 апреля 2021 года: ликвидация маршрутов и вакцинация зараженного COVID-19

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Накануне в Воронеже перестали работать 14 автобусных маршрутов: №№ 11, 15А, 20М, 22, 25А, 49А, 52АВ, 62, 68, 68А, 77К, 79, 91, 121. Привычные схемы движения также скорректировали для общественного транспорта №№ 8, 15, 23К, 33К, 47, 48, 49, 52, 59, 59А, 60Б, 69Т и 87. Подробнее об изменениях можно прочитать в нашем материале.

Ленинский районный суд Воронежа оставил в СИЗО Артема Селютина, обвиняемого в убийстве воронежской учительницы Натальи Тушинской. Он пробудет в изоляторе как минимум до 2 июня включительно. На процессе 31-летний гражданин Украины выступил с речью и попросил встречи с родными. Но суд оказался не преклонен.

Облздрав прокомментировал вакцинацию пациента, зараженного коронавирусом. По данным Семилукской районной больницы, при проведении второго этапа иммунизации мужчина не сообщил медикам о положительном тесте на COVID-19. На момент прививки у местного жителя не было повышенной температуры или других признаков ОРВИ. Поэтому медработник не проверил сведения через автоматизированную информационную систему. За это нарушение он получил административное взыскание.

38-летнего гражданина Казахстана, ворвавшегося в воронежский банк с муляжом гранаты, приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Инцидент случился в июне 2020 года в филиале «Альфа Банка» на Владимира Невского. Из трех касс в различной валюте мужчина вынес около трех миллионов рублей.