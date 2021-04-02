В Воронежской области расчистят русла рек Тавровка и Осередь

Фото из архива КП

В Воронежской области продолжается работа по расчистке русел рек. Они пройдут на водоемах Тавровка и Осередь. Средства на эти цели выделят по региональной госпрограмме «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» с привлечением федеральных денег, сообщили в облправительстве 1 апреля.

Поручение, касающееся расчистки реки Тавровка, ранее дал губернатор Александр Гусев руководителю департамента природных ресурсов и экологии Наталье Ветер в связи с обращением к нему членов местных садовых товариществ.

К работам планируют приступить в 2021 году. Расчистку проведут в два этапа, и завершится она в 2022 году. Естественные характеристики речного русла Тавровки планируется восстановить на десятикилометровом участке. Для начала со дна извлекут 5823 кв. м отложений, удалят мусор, поваленные и затопленные деревья. После в водоем выпустят более 40 тысяч мальков, что позволит пополнить утраченные биологические ресурсы. Как отметили в облправительстве, это улучшит состояние Масловского затона Воронежского водохранилища, в который впадает река.

Также в 2021 году департамент природных ресурсов области приступает к разработке проектной документации по расчистке реки Осередь в Павловском районе. Обследование водоема специалистами показало, что практически на всем протяжении он зарос камышом и кустарником, русло заилело и засорилось отмершими деревьями. Из-за отсутствия весенних паводков не происходит естественной промывки русла реки. Разработку проектной документации планируют завершить до октября 2021 года. В 2022–2023 годах проведут расчистку русла.

Евгения Фролова