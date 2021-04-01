Ежегодный родительский ажиотаж: 1 апреля в Воронеже стартовал прием заявлений в первый класс

С 1 апреля по 30 июня проходит первый этап. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В 2021 году прием детей в первый класс проходит по новым правилам. Однако основное отличие от механизма, который мы неоднократно описывали, заключается лишь в сроках. Теперь подавать заявление можно не с 1 февраля, а с 1 апреля.

Такие дни всегда вызывают ажиотаж у родителей. Слишком велик страх не успеть записать ребенка в желаемое учебное заведение. Накануне огромная очередь образовалась у школы №106, обслуживающей жилой квартал «Олимпийский» на улице Шишкова. Люди стояли здесь до самого утра, чтобы успеть в первых рядах написать заявление.

Однако подобная тактика не всегда приводит к успеху. Какие факторы на самом деле влияют на зачисление детей в первый класс, у кого есть преимущества и что делать, если вам отказали - отвечаем ниже.

КАК И КОГДА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЗАЧИСЛЕНИЕ?

С 1 апреля по 30 июня проходит первый этап зачисления в школы. В этот период подавать документы могут семьи, проживающие на закрепленной за образовательным учреждением территории. Первоочередным правом пользуются дети военнослужащих, сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы и таможенников. Кроме того, принимаются документы от родителей, чьи старшие дети уже ходят в эту школу. Зачисление для этих категорий ребят пройдет в течение трех дней после окончания приема документов.

С 6 июля по 5 сентября состоится второй этап. На оставшиеся свободные места, если они будут, примут первоклассников, которые не «закреплены» за школой.

НАМ ОТКАЗАЛИ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Школа имеет такое право при отсутствии свободных мест, при этом образовательная организация должна выдать родителю документ. С ним он может обратиться в городское управление образования или районный отдел, там помогут подыскать школу. К тому же, в случае потребности чиновники могут принять решение об открытии дополнительных классов в определенных учебных заведениях.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?

Родители должны предоставить:

- заявление (его форму можно найти на сайте школы или получить экземпляр при очном визите) ;

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- удостоверение личности родителей;

- справку о месте регистрации ребенка (для детей, проживающих не на территории, закрепленной за школой, но у которых в этом же учебном заведении учится старший брат или сестра, нужен документ, подтверждающий их совместное проживание - свидетельство о регистрации либо по месту пребывания, либо по месту проживания);

- согласие на обработку персональных данных.

В особых случаях может потребоваться:

- справка с места работы родителей (при наличии права внеочередного или первоочередного приема);

- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства;

- вид на жительство (для иностранных граждан).

По желанию родитель может предоставить медицинскую карту ребенка, данные СНИЛС и т.д.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ? Можно прийти в школу лично, отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или в электронной форме, в том числе на электронку образовательной организации (документ нужно отсканировать или сфотографировать).

Вся информация о времени, сроках приёма заявлений, количестве вакантных для зачисления мест, перечень и формы необходимых документов размещены на сайтах образовательных организаций.