В этом году в Воронеже реконструируют канализацию в Никольском и Придонском

В реконструкцию городских систем водоснабжения и канализации за два года вложили 562 миллиона Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В этом году в рамках реализации инвестиционной программы, рассчитанной на 2019-2024 годы, в Воронеже продолжится модернизация водопровода и канализации. В департаменте ЖКХ и энергетики области сообщили, что за первые два года «РВК-Воронеж» уже вложил в модернизацию и реконструкцию городских систем водоснабжения и канализации 562 миллиона рублей.

На эти средства восстановили полностью изношенный Левобережный коллектор диаметром 2000 мм и протяженностью 1300 метров. Заменены аварийные участки коллектора вдоль Ленинского проспекта, а также введены в эксплуатацию отремонтированные сети водоснабжения и водоотведения в районе ул. Красный Октябрь.

ПОДТОПЛЕНИЯ ОСТАНУТСЯ В ПРОШЛОМ

В 2021 году начнет работать обновленный участок канализации по улице Землячки. Жители прилегающих домов постоянно страдали от порывов сети, в результате которых стоками затапливало подвалы ближайшего гаражного кооператива, на дорогах образовывались провалы, страдало оборудование соседних автомоек и мастерских.

Завершается также реконструкция канализационных сетей на улице Чебышева. Благодаря ей, десятки домов переключат на вновь построенный канализационный коллектор в районе улице Дубровина.

Качество коммунальных услуг повысится и для жителей микрорайона Никольское. В 2021 году продолатся начатые ранее работы по реконструкции системы канализации и проложить еще пять километров новых сетей.

За 105 миллионов рублей концессионер обновит канализацию еще на двух улицах города. До конца года заменят 1700 метров труб по улице Дорожной и еще 1600 метров – по ул. Геофизической в микрорайоне Придонской.

Воронежцы испытывают постоянные трудности из-за изношеных сетей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

НОВАЯ ВПС ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕВОГО БЕРЕГА

Одним из крупнейших проектов, к реализации которого скоро будет готов приступить водоканал, - строительство новой водоподъемной станции с большим запасом прочности, стоимостью около двух миллиардов рублей. Она обеспечит питьевой водой левобережье Воронежа. Результаты экспертизы проекта строительства уже получены.

По оценкам специалистов, объем воды, который сейчас добывается из скважин на Левом берегу, довольно быстро сокращается. Такими темпами запасы водоносного горизонта могут быть исчерпаны уже через 10 лет. В условиях роста новых крупных жилых кварталов и необходимости реновации ветхих кварталов, расположенных вдоль Ленинского проспекта новая водоподъемная станция городу крайне необходима. Однако реализовать такой сложный и затратный проект силами одного концессионера невозможно. По поручению губернатора департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области направил в Минстрой России заявку на выделение на три года из федерального бюджета 1,7 миллиарда рублей для реализации этого ключевого для городской инфраструктуры объекта.

– Заключение концессионных соглашений с крупными, эффективными инвесторами – на сегодня единственный способ обеспечить не только текущее содержание, но и модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры в регионе без отвлечения финансовых средств из других статей бюджетных расходов и опережающего роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, – отметил руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин. – В рамках первой инвестиционной программы «РВК Воронеж», реализованной в период с 2012 по 2018 годы, организация вложила в обновление систем водоснабжения и водоотведения г. Воронежа более 2,5 миллиардов рублей, комплексно реконструировав, в том числе, Правобережные очистные сооружения. Вторая инвестпрограмма предусматривает еще более масштабные финансовые вливания в городскую инженерную инфраструктуру в размере 4,2 миллиарда рублей. Департамент держит на контроле исполнение концессионером взятых на себя обязательств.