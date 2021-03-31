Воронежцы могут оценить свой иммунитет с помощью анализа на уровень витамина Д в крови

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

Витамин Д – один из важнейших микронутриентов в человеческом организме. Он регулирует процессы обмена кальция и фосфора, отвечающих за минерализацию и рост костей. При недостатке витамина у детей развивается рахит, а у взрослых возникает ломкость костей. Он также предупреждает слабость мышц, нормализует работу кишечника, почек и мышц, участвует в регуляции артериального давления и работы сердца.

От уровня витамина Д в крови зависит функционирование щитовидной железы и свертываемость крови.

Но в свете эпидемии коронавируса особое значение витамин Д получил как элемент, незаменимый для хорошей работы иммунитета.

Содержится важный микронутриент в сыре, говяжьей печени, говядине, яйцах, свинине, молоке, сардинах, семге, печени трески. Человеческий организм и сам вырабатывает витамин Д под действием солнечных лучей.

Но избыток витамина Д не менее опасен для здоровья. Принимать его дополнительно допустимо только в случае подтвержденного дефицита. Выяснить точный уровень витамина в организме можно с помощью анализа крови. В Воронеже его проводят несколько клиник. Разброс цен - от бюджетных до более дорогих. Например, клиника «SmartClinic» выполнит исследование за 870 рублей, взятие биоматериала 130 рублей. Таким образом, общая стоимость составит 1000 рублей. Срок исполнения - 1 сутки.

Центр современной педиатрии предлагает услугу по определению уровня витамина Д за 1375 рублей плюс забор крови из вены 200 рублей. Получить результат можно через сутки, не считая дня забора.

В клинике «Сова» исследование обойдется в 1930 рублей (сам анализ - 1796 рублей и забор крови - 160 рублей). Результат будет готов в течение суток.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К АНАЛИЗУ

Забор крови из вены производится натощак, между последним приемом пищи должно пройти не менее 8 часов ( желательно - не менее 12 часов). За день до сдачи крови необходимо ограничить прием жирной пищи, алкоголя. Непосредственно перед сдачей крови воздержитесь от курения, употребления сока, чая, кофе (особенно - с сахаром). Можно пить только воду.

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