«Дети пандемии»: истории воронежских женщин, которые родили во время самоизоляции

Приводим истории четырех родивших весной 2020-го женщин и врача, которая работает с начала эпидемии в «красной» зоне. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уже год жители Воронежской области существуют в условиях пандемии COVID-19. Губернатор Александр Гусев подписал указ о режиме всеобщей самоизоляции 31 марта 2020-го. Из-за введенных ограничений практические все учреждения и предприятия прекратили работу. Медицинские учреждения также остановили плановый прием. Конечно, врачи оказывали помощь, но только в экстренных и тяжелых случаях.

В сложившихся обстоятельствах беременные стали одной из наиболее уязвимых категорий населения. Страх за себя и за еще не родившегося малыша, новые правила в роддомах и поликлиниках, переносы прививок и осмотров. Жительницы региона рассказали «КП-Воронеж», с какими сложностями им пришлось столкнуться в течение этого пандемийного года.

«НЕ ПОНЯЛА, ЧТО РОЖАЮ»

Кристина Стрижакова. 21 апреля в роддоме №3 появился на свет ее сын Никита

- Я стояла на учете в четвертой поликлинике. Дату родов назначили на 17 апреля, хотя врачи думали, что все произойдет раньше: беременность вторая, плод крупный. Но и 17-го я не родила. На следующий день мне дали направление в «Электронику», мол, патологии, осложнения – все туда. Поехали, меня не положили. Мотивировали это тем, что родовой деятельности нет, отделение переполнено, да еще и канун Пасхи. Итоговый заезд случился 21 апреля. По дороге начало тянуть поясницу. В приемном отделении нам с мужем выдали маски и градусники. У меня оказалась повышенная температура - 38 градусов. Предположила, что это связано с беременностью, близостью родов, но врачи сказали, что так сильно не должна подниматься. И отправили меня в приемное для опасных больных.

Тело к этому моменту стало ломить еще сильнее. Первые роды проходили по-другому, поэтому я даже не поняла, что ребенок вот-вот появится. В «инфекционном» меня посмотрели и сказали, что раскрытие уже на семь пальцев. Начались резкие схватки. Принимать меня по-прежнему отказывались, потому что помещение для коронавирусных больных еще не обустроили. Вызвали скорую, чтобы отвезти меня в роддом №3. Его как раз начали перепрофилировать для ковидных пациентов. Скорая сначала отказывалась ехать. Врач в «Электронике» очень переживала за меня, стала звонить куда-то ругаться. В какой-то момент я почувствовала себя ущербной. Хотя я никому ничего плохого не сделала. Через 50 минут приехала бригада скорой. Я увидела молодую санитарку и испугалась: а если рожу в машине, она сможет принять ребенка?

К счастью, до третьего роддома мы добрались. Там уже ждали: заведующая встретила нас на улице. Сразу же у меня взяли мазок, затем быстренько оформили документы и подняли в родовой зал. Вокруг было человек шесть. Минут через 20-30 родила.

Десять лет назад первая точь тоже появилась в этом роддоме. Он был по прописке. Плюс мне понравилось раздельное пребывание мамы с ребенком. Малышей приносили только на кормление. Была возможность хоть немного восстановиться. И, конечно, тогда мы сильно переживали и договорились с врачом. В этот раз все получилось само собой, но отношение медиком в роддоме оказалось замечательным.

Из-за раздельного пребывания с ребенком Кристина смогла немного восстановиться. Архивное фото «КП». Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, после родов температура спала. В палате и на этаже я лежала одна. Еду мне привозили в палату, врачи приходили делать уколы. А ночью можно было сходить в другое крыло помыться. Ребенка мне отдали на четвертый день – на выписку. К этому моменту пришли результаты тестов на коронавирус: у обоих отрицательные. Это было удобно. Единственное, что меня волновало: возьмет ли ребенок грудь. Дома мы повоевали три часа, и все стало нормально. До сих пор на грудном.

Что же касается дальнейшего медсопровождения: в роддоме делать прививки малышу не стали. Сказали: сидите дома, ничем не заразитесь. Поэтому первую вакцинацию прошли в июне. График, конечно, сместился, но мы потихоньку догоняем. Когда Никите исполнится год, все должно выровняться.

В течение первых пяти дней к нам приходили разные врачи. Взяли неонатальный скрининг. Потом осмотров не было где-то до трех месяцев. Конечно, я переживала, непонятно даже было, как ребенок прибавляет в весе. Сейчас ходим к педиатру регулярно.

Поначалу из-за пандемии был легкий страх. Прекрасно понимаю, какая это тяжелая инфекция, но от всего не убережешься. Тем более муж на работу ходит, в магазин за продуктами, дочка в школу. Поэтому просто соблюдаем основные меры безопасности. Квартиру мы не кварцуем. Да и гулять на улице с малышом мы стали практически сразу.

«С БОЛЬШИМ НЕДОВЕРИЕМ СМОТРИТ НА ПОСТОРОННИХ»

Ирина Тимошенко 6 апреля родила в «Электронике» девочку Машу

- Приехала в роддом в районе двух часов ночи, около 5:45 родила. Утром мне сказали, что из-за коронавируса все закрыли. Передавать ничего нельзя. Пользоваться только тем, что с собой привезла. Если чего-то не хватало – крема, подгузников, пеленок – врачи помогали имеющимся в роддоме. С питьем оказалась напряженка. Буфет не работал, а той жидкости, которую давали, катастрофически не хватало. Все время хотелось пить. В остальном обычные больничные условия. Прекрасное отношение персонала.

Выписали нас через трое суток. На коронавирус не проверяли. В роддоме сделали прививку БЦЖ, потом несколько раз врач с медсестрой приходили на дом. Поликлинику не помещали, да нас не приглашали. Неудобства еще создавала частая смена участкового врача. Три или четыре доктора было за это время. Непонятно было, у кого что узнавать. В конце лета я пошла за справкой 12-летнему сыну, вот тогда записалась на прием с Машей. То есть мы попали на осмотр в пять месяцев.

Гулять на улице очень боялись. Особенно, когда приехали из роддома. Не выходили из дома до начала лета. Только на балконе. Потом стали уезжать в какую-нибудь посадку, где можно встретить минимум людей.

Маша – по сравнению со старшим совершенно другой ребенок. Она очень боится посторонних. С большим недоверием смотрит на них. Если к коляске кто-то подходит близко, включается «сирена». Думаю, это связано с «коронавирусными» условиями, в которых она растет.

Собеседницы отмечают, что роды в принципе проходили в обычных условиях. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

«ХУЖЕ ВСЕГО БЫЛО ЗАКРЫТИЕ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ»

Алина Потудинская 13 мая в «Электронике» родила дочь Ксению

– Приезжала в роддом дважды. Утром меня не приняли, потому что родовой деятельности не было, а отделение переполнено. Попросили побыть дома для моего же блага. К вечеру схватки не прекращались, и меня положили. Тест на коронавирус не брали. Устно опросили: болели – не болели члены семьи, выезжали ли за пределы региона, в частности, в Москву. Измеряли температуру.

Это были первые роды, поэтому сравнить не с чем. Но вообще медики отлично работали. Общались хорошо, на вопросы отвечали, не сторонились. Ребенок все пять дней был со мной. Посещения были запрещены. Немного расстроились из-за запрета торжественной выписки. Хотелось праздничной обстановки, фотографий и видео, а в итоге только папе разрешили встретить нас на крылечке.

Но хуже всего было до родов, когда закрыли женские консультации. На последних сроках нужна поддержка, а ее из-за коронавируса не было. Врачи работали только в экстренных случаях. Я переживала. Было страшно. Врач мог позвонить, спросить, как дела, но это все равно не то.

И после рождения ребенка возникли заминки. Обычно в течение месяца приходит патронаж. У нас этого не было. Только на второй день после выписки посетил врач. Все. Потом нас пригласили на прививку и осмотр узких специалистов в два с половиной месяца. Я мама неопытная, меня все это напрягало. Появлялись вопросы, а ответить на них некому. Да и если с ребенком что-то не так, лучше узнать это сразу, а не через несколько месяцев. В общем приходилось как-то справляться, искать информацию самостоятельно.

«НЕ ЖАЛЕЕМ, ЧТО ЧТО РЕБЕНОК ПОЯВИЛСЯ В САМОИЗОЛЯЦИЮ»

Наталья Ефимова 7 апреля в перинатальном центре Воронежа родила девочку Аню

– 25 марта легла на плановое кесарево. Это были третьи подобные роды, поэтому из Новохоперска меня направили в Воронеж. Уже через несколько дней после приезда ввели ограничения. Рожениц стало мало, принимали только экстренные случаи. Родственников перестали пускать. Передачи тоже ограничили. Нам разрешали передвигаться только в масках. В столовую ходили все вместе, но сидели по два человека за столом. И, конечно, разговоры на тот момент были только про зараженных.

В принципе все прошло стандартно. Единственное, когда я была в интенсивной терапии, врачи запрещали прикасаться к ним. Как будто боялись контакта. А ты просто рефлекторно потянешься взять за руку. Хотя я раньше в перинатальном не рожала, может быть у них так заведено. Но мне показалось это странным, непривычным.

Забирали меня дочь и муж. Конечно, из-за коронавируса было страшно. Ко всему относились с осторожностью. Никуда не ходили. Тем более у среднего ребенка диабет. Осматривать Анечку приезжал на дома педиатр. В поликлинику мы пошли только на третий месяц.

Аня – очень долгожданный ребенок. Фото: Татьяна БЕЗРУКОВА

Между собой с другими мамочками мы называем наших малышей «дети пандемии». Ведь они постоянно с родителями. Бабушки-дедушки не сидят с ними. Мы летом даже на площадки не ходили, чтобы не контактировать с большим количеством людей.

Но никаких сожалений насчет того, что ребенок появился в самоизоляцию нет. Аня – очень долгожданный ребенок. До этого у нас было две потери на больших сроках. Много переживаний. Мы ее так ждали, так хотели…

«БЫЛО СТРАШНО ПОТЕРЯТЬ МАМУ ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ»

Взгляд со стороны медиков от заведующей акушерско-гинекологическим стационаром второго корпуса воронежского перинатального центра Юлианы Кувшиновой

- Первые пациентки с коронавирусом начали появляться у нас где-то с середины апреля. Самым сложным для нас, медиков, было справиться в голове со стереотипом, предубеждением, что ковид - особо опасная инфекция. Ведь в любом случае перед нами беременная женщина. Ей нужно наша помощь. Поэтому мы собирали бригады, переодевались и шли работать в коронавирусный корпус без каких-либо возражений. Когда уже развернули специализированное отделение специалисты, наоборот, уже рвались туда работать.

Самая серьезная ситуация возникла в середине июня – начале июля. В перинатальный центр поступила беременная пятым ребенком. Срок – 21 неделя. Четвертая степень пневмонии, то есть до 100% поражения легких. Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких.

Случай очень волнительный. Было страшно потерять маму четверых детей. Мы постоянно консультировались с Москвой, потому что на тот момент мы еще не знали, какую тактику вырабатывать в отношении нее. Не было ни достаточного опыта, ни клинических протоколов, ни методических рекомендаций. Лечили как со стороны тяжелой пневмонии, так и со стороны сложной беременности. Но 1 июля нам пришлось экстренно родоразрешать пациентку. Началась отслойка плаценты.

Из-за маленького срока ребенка спасти не удалось. А вот женщина сразу же пошла на улучшение. Ей не хватало сил на третий круг кровообращения для малыша. Вскоре мы благополучно выписали пациентку.

Юлиана Кувшинова.

Что же касается нековидных беременных, то в центре действовала строгая изоляция. Посещения ограничены, потоки – разведены. Во время консультации возможно зараженных закрывались все двери, чтобы другие пациентки с ними не пересекались.

Но споров на тот момент было много. Например, ночью привозили пациентку, в приемном отделении у нее брали мазок. Пока готовились результаты, хочешь – не хочешь, ее надо было укладывать в палату к уже обследованным женщинам. А через сутки приходит положительный тест. Мы столкнулись с массой жалоб от здоровых пациентов, что их специально инфицируют. От родственников заболевшей, что мы их обманываем. Паника у народа была ужасная.

Уровень тревожности оказался неимоверно повышен. У некоторых пациенток наступало просто истероидное состояние, если их переводили в инфекционный корпус. Мы пытались объяснить, что их никто не бросит. Рассказывали про сам вирус, про возможные осложнения. Пытались донести, что они находятся в большой многопрофильной больнице, под наблюдением десятка специалистов. Хорошо, что мы это пережили. Все живы, здоровы. Никого не потеряли.

Сейчас в перинатальном оборудовано 10 коек для коронавирусных больных – восемь занято. Вот и думайте, стабилизировалась ли ситуация? Точно сказать можно, что сейчас уже мы отладили работу. Да и в самом центре есть полный комплект оборудования и необходимое количество лекарств, чтобы оказать необходимую помощь.