МегаФон запустил в воронежских селах скоростной интернет

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Теперь еще более 45 тысяч жителей региона могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с.

МегаФон продолжает работу по увеличению покрытия и емкости сети LTE в Воронежской области, уделяя особое внимание удаленным от центра малым населенным пунктам. Сегодня оценить новое качество связи могут жители Ливенки, Селявного, Совхоза Воробьевский и Новосильского – здесь скоростной 4G-интернет оператора запустили впервые. Это значит, что жители могут одновременно быстро отправлять и получать «тяжелые файлы», смотреть онлайн фильмы в разрешении FullHD без задержек, и за пару секунд скачивать плейлист любимых исполнителей.

«С каждым годом потребность в быстром мобильном интернете растет - трафик в сети 4G МегаФона в регионе с начала года увеличился в 1,5 раза. На активности юзеров сказываются темпы развертывания сети LTE и увеличение емкости на 10% по всей Воронежской области. Благодаря этому абоненты получают максимально комфортную скорость и в городе, и за его пределами, что неоднократно подтвердили исследования международного агентства Ookla», – отметил Олег Залукаев, директор Воронежского отделения МегаФона.

Всего с начала года в регионе инженеры установили и модернизировали около 17 базовых станций 4G в дополнение к уже действующим в Аннинском, Бобровском, Калачеевском, Павловском, Подгоренском и других районах. На сегодняшний день 83% населения региона доступна более устойчивая связь и быстрый мобильный интернет.

Также, благодаря технологии VoLTE, жители Воронежа и области могут одновременно совершать голосовые вызовы в сети 4G, отправлять файлы по электронной почте и пользоваться навигатором. Услуга поддерживается большинством современных смартфонов и включаются автоматически в настройках сотовой связи гаджета.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей. МегаФон объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. МегаФон – четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla.