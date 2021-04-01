Сергей Лукин: Для дальнейшего развития агропромышленного комплекса необходимы стабильные меры господдержки

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Глава ведомства проинформировал верхнюю палату парламента о ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства.

По итогам 2020 года экспорт сельхозпродукции впервые превысил импорт, на внешние рынки было поставлено продукции на 30,7 млрд долларов.

- Достижения агропромышленного комплекса важно закрепить и развить, а для этого необходимы стабильные меры государственной поддержки, - отметил в своем комментарии Сергей Лукин. - В числе основных инструментов, уже доказавших свою эффективность, – механизмы субсидирования, льготного кредитования, сельхозстрахования, возмещение части прямых понесенных затрат, гранты для фермерских хозяйств и кооперативов.

- Особого внимания требует эффективное расходование бюджетных средств, направляемых на поддержку сельхозпроизводителей, - отметил Сергей Лукин. – В частности, это касается агрострахования.

В 2020 году на сельскохозяйственное страхование было предусмотрено 2,2 млрд рублей, что в полтора раза превышает лимит 2019 года. Однако в ряде регионов запланированные средства оказались избыточными.

- Воронежской области из федерального бюджета на сельхозстрахование с господдержкой на 2020 год выделено 464 млн рублей, на 2021-й - 549,8 млн. При этом потребность в субсидиях, необходимых для выполнения целевого показателя, установленного Министерством сельского хозяйства, значительно ниже. Перераспределение средств на другие направления поддержки действующими правилами не предусмотрено, - обозначил проблему Сергей Лукин.

В ходе предварительной проработки сенатором проблематики «правительственного часа» с правительством Воронежской области представителями руководства региона было высказано предложение рассмотреть возможность перераспределения средств, предусмотренных для сельхозстрахования, на другие направления господдержки.

Также в ходе «правительственного часа» Дмитрий Патрушев отчитался перед сенаторами о ходе реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Сергей Лукин указал на то, что в рамках программы Воронежской областью сформирована и направлена на отбор в Министерство сельского хозяйства заявочная документация на следующий год по 19 проектам, с общим объемом финансирования 2,63 млрд рублей, в том числе федеральные средства – 2,44 млрд рублей. В числе прошедших отбор объектов – строительство и капремонт школ и домов культуры, а также строительство детского сада, семи спортивных сооружений и сетей водоснабжения.

- Для региона важно, чтобы заявка Воронежской области на предоставление бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 году была профинансирована в полном объеме. Это необходимая составляющая комплекса мер, призванного остановить отток населения с сельских территорий, - заявил сенатор Сергей Лукин.