Депутаты воронежской горДумы передали мэру наказы избирателей

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Накануне состоялась встреча депутатов фракции «Единая Россия» Воронежской городской Думы и мэра Вадима Кстенина. Среди основных тем они обсудили воплощение в жизнь наказов избирателей, с которыми горожане нередко обращаются к парламентариям. Об этом рассказали в думской пресс-службе 31 марта.

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Депутаты получают от воронежцев много сообщений на личных или онлайн-встречах, им пишут в социальных сетях о тех или иных проблемах – начиная от благоустройства дворов и заканчивая бесхозяйными сетями. Многие вопросы находятся в ведении профильных управлений мэрии или управ районов. Некоторые можно решить сиюминутно, а для реализации отдельных наказов требуется время и финансирование, поэтому их включают в госпрограммы. Парламентарии подготовили для мэра список из наказов избирателей и составили план их реализации на ближайшие пять лет. Вручил документ руководитель фракции «Единая Россия» Роман Жогов.

Депутат при этом отметил, что такая встреча поможет выстроить эффективнее работу по обращениям воронежцев в разрезе не только города, но и областных городских округов. И даже предложил проводить выездные заседания постоянных комиссий городского парламента. Особенно по вопросам, которые требуют объективной оценки на месте. Это касается благоустройства, транспортного сообщения и др.

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Председатель горДумы Владимир Ходырев пояснил о важности проводить регулярно такие встречи. По мнению парламентария, вопросы, волнующие горожан, будут решаться еще оперативнее, особенно те, которые связаны со стратегией развития города и с работой депутатов на их округах.

В свою очередь мэр Вадим Кстенин рассказал участникам встречи об итогах прошлого года, о том, каких успехов, несмотря на пандемию, удалось достигнуть Воронежу. По словам градоначальника, в целом в работе добились ожидаемых результатов и сегодня поставлены не менее масштабные цели. К примеру, в этом году запланировано начать реконструкцию Петровской набережной, продолжить вместе с концессионером благоустроительные работы в парке «Дельфин» на Левом берегу, а также открыть обновленный парк «Орленок». Кроме того, среди первостепенных задач – приведение в порядок территорий школ и детских садов, спортивных площадок во дворах.

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В конце встречи депутаты «Единой России» обратились к мэру с просьбой увеличить денежные фонды на реализацию наказов избирателей. На что Вадим Кстенин заметил, что городской бюджет в целом направлен на выполнение пожеланий и обращений граждан.

Ирина Шабанова