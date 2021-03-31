В Воронежской области многие семьи смогут получать повышенные пособия на детей от 3 до 7 лет

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Соответствующие изменения были внесены на 9-м заседании Воронежской областной Думы в региональный закон «Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

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– В 2020 году по инициативе Президента Владимира Путина была разработана новая мера социальной поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Семьям, чей среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе, стала предоставляться ежемесячная денежная выплата. Ее размер на каждого ребенка в семье составил половину величины регионального прожиточного минимума для детей, – напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов отметил, что новыми положениями закона предусмотрен дифференцированный подход к начислению этих пособий. В зависимости от уровня нуждаемости малообеспеченной семьи выплата будет достигать 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50 процентов, как это было изначально.

50 процентов регионального прожиточного минимума на детей теперь утверждены в качестве базового размера пособия. Если начисление такого базового пособия не позволит поднять доход семьи на каждого ее члена до регионального прожиточного минимума, то выплата будет назначаться в размере 75 процентов. Если же и в этом случае семья не сможет выйти из числа нуждающихся, то выплата будет назначаться в размере 100 процентов на каждого ребенка.

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– Законом также установлено, что размер выплат будет пересчитан с 1 января этого года. Для этого гражданам необходимо будет только подать заявление на предоставление этой меры соцподдержки через портал госуслуг, МФЦ или управление социальной защиты населения по месту жительства. Сделать это можно будет с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. В общем порядке необходимые сведения будут запрашиваться органами соцзащиты самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия, – пояснила председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

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Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, на финансирование ежемесячной выплаты в 2021 году изначально было предусмотрено более 2,7 млрд рублей, в том числе более 400 млн рублей – из средств региона. По предварительной оценке, исходя из нового порядка выплаты в 2021 году потребуются дополнительные расходы в сумме около 3 млрд рублей.