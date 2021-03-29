Самым маленьким пациентом с коронавирусом в Воронежской области стал 26-дневный ребенок

В течение пандемийного года медики лечили от коронавируса несколько младенцев до года. Фото: Татьяна БЕЗРУКОВА

В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. 19 числа в Воронеже врачи сообщили о первых пациентах с подтвержденной инфекцией. А 31 марта губернатор подписал указ о введении режима самоизоляции на территории региона. Областную детскую больницу №2 первой перепрофилировали для приема больных ковидом. Многие, наверное, до сих пор помнят фотографии пациентов, которых привозили сюда в оранжевых боксах. Медики лечили и детей, и взрослых, как с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением на COVID-19.

ПОПАДАЮТ ИЗ СЕМЕЙНЫХ ОЧАГОВ

Самым маленьким пациентом, который заразился коронавирусом за это время, стал младенец 26 дней от роду.

– Малыш появился на свет 16 ноября 2020-го. А в начале декабря попал в больницу на Ломоносова. Мальчик не прибавлял в весе, также были проблемы со срыгиванием и стулом. Коллеги провели анализ на коронавирус, он оказался положительным. 11-го числа ребенка перевели к нам, - рассказывает врач областной детской клинической больницы №2 Галина Валова. – Типичной клинической картины заболевания не было, видимо, в силу возраста. Мы сделали ему компьютерную томографию, которая выявила пневмонию. Малыш прошел курс лечения, и через 11 дней его выписали.

Ребенок заразился в семье: бабушка и дедушка были больны коронавирусом. Кстати, заведующая инфекционным отделением этой же больницы Татьяна Корпусова отмечает, семейные очаги – наиболее распространенная причина заражения самых маленьких детей.

– У нас было несколько младенцев до года: полуторамесячных, трехмесячных, четырех- и пятимесячных и т.д., которые заразились от родственников. Одни плохо ели, другие – срыгивали, плохо прибавляли в весе, у третьих - возникали проблемы со стулом или поднималась температура, – продолжает медик.

По словам Татьяны Александровны, даже несмотря на пневмонию, у детей заболевание протекало не тяжело. Всем требовалось около двух недель для выздоровления.

– В течение года мы также принимали малышей, которые рождались у женщин с подтвержденным коронавирусом. Ребенка сразу же забирали от мам в эпидемиологических целях. Помещали в специальные боксы и отправляли к нам на карантин. Но что нужно отметить: вертикального пути заражения, то есть от матери к ребенку, не было выявлено ни одного случая.

КОВАРНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ

Дети старшего возраста в основном тоже переносят инфекцию в легкой или бессимптомной форме. Им не требуется госпитализация, а для лечения хватает минимального набора препаратов. Поэтому медикам сложно выделить особенно запомнившиеся случаи.

Однако осенью, после летнего затишья, количество больных выросло, и, соответственно, увеличилось число тяжелых случаев. Медики стали фиксировать у детей редкое, но грозное осложнение – мультисистемное воспаление.

– Оно возникает через три-четыре недели. Идет поражение внутренних органов и систем, осложнение может вызывать васкулит. Поднимается высокая температура, и, конечно же, требуется стационарное лечение, – объясняет Татьяна Александровна.

Как правило, дети с мультисистемным воспалением проводят в больнице не меньше трех недель. Иногда месяц, полтора. Одна девочка лежала в стационаре 66 дней, а потом ее перевели в другое медучреждение для долечивания. Медики признаются, что помнят практически каждого ребенка с подобным воспалением (у взрослых его не бывает, - ред).

Возникновение такой категории пациентов специалисты объясняют увеличением числа заболевших. Первую половину 2020-го была жесткая изоляция, ребята находились дома и учились дистанционно. После августа, когда детсады и школы заработали, стали возникать вот такие случаи.

– Все наши сотрудники – врачи высокой квалификации. Имеют большой опыт работы с инфекцией, используют последние протоколы лечения и рекомендации. Будем справляться и с этим осложнением, - заключает Татьяна Корпусова.