«Я была в шоке. Как это все выполнять?»: в Воронеже родители выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку

Единый день сдачи ЕГЭ родителями в Воронеже. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«Эх, вернуться бы снова в школу…» – об этом мечтают многие взрослые. 26 марта мамам и папам воронежских учеников предоставили такую возможность. В городской школе №98 прошел «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Участие приняли 28 человек. Для них организаторы максимально достоверно воспроизвели обстановку и атмосферу реального госэкзамена: от рамки металлодетектора до получения результатов.

Сдача ЕГЭ родителями в Воронеже. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«СНИМАЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

С половины десятого родителей начали разводить по аудиториям. С собой – только паспорт, ручка и вода. Проносить телефоны в аудиторию запрещено. Следующий этап импровизированного ЕГЭ – подробный инструктаж. Затем мамам и папам школьников показали технологию печати и сканирования бланков, рассказали о системе видеонаблюдения в экзаменационных кабинетах.

Сдача ЕГЭ родителями в Воронеже. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

– Акция организована для того, чтобы родители почувствовали себя на месте детей. Когда они слышат со слов ребят, как это тяжело, то складывается одно впечатление. А когда мамы и папы проходят процедуру сами и видят, что происходит на пункте, то снимается психологическое напряжение в семье. У нас очень часто родители волнуются больше, чем выпускники, - объясняет начальник отдела аттестации и мониторинга в системе образования департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Наталья Колесникова. – После проведения такого экзамена отзывы в основном положительные. Мамы и папы понимают, что дети находятся в спокойной обстановке, что организаторы – их помощники.

Наталья Колесникова. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По словам Натальи Колесниковой, акция также помогает обратить внимание родителей на важные формальные моменты ЕГЭ, в частности, заполнение бланков. Подтолкнуть взрослых проработать или хотя бы дополнительно обсудить этот технический момент с ребенком:

– Часто встречаются такие ошибки как неправильно заполненный бланк. Машина его не обрабатывает, и выпускник оказывается лишен результатов.

Единый день сдачи ЕГЭ родителями в Воронеже. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«У НАС БЫЛО ПРОЩЕ»

В этом году контрольно-измерительные материалы по русскому языку содержали комбинированное задание: не только тестовую часть, но и сочинение. Родителям предлагали ответить на два вопроса по тексту, а затем изложить свои мысли на затронутую в нем тему.

– Экзамен сложный. Я представляла, что вопросы будут по конкретным правилам. Детей, конечно, готовят. Им объясняют, как правильно отвечать. Но для родителей это все незнакомо. Я была в шоке. Как это все выполнять? – делится впечатлениями мама десятиклассницы Татьяна Пивовар. – От дочери периодически слышу такую фразу: «Я не сдам ЕГЭ». Теперь я ее лучше понимаю и буду поддерживать, чтобы не было паники.

Единый день сдачи ЕГЭ родителями в Воронеже. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Александр Самойлов, у которого в этом году оканчивает школу сын, также отметил непростой характер заданий:

– Выпускникам нужно подойти к подготовке очень серьезно. Для успешной сдачи экзамена надо не только иметь хорошие теоретические знания и практические навыки, но и уметь побороть волнение, сконцентрироваться на главных задачах.

Единый день сдачи ЕГЭ родителями в Воронеже. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Татьяна Москалева оказалась в аудитории наедине с организаторами, но это ее совсем не смутило.

– Я же не списывала, – смеется мама одиннадцатиклассника. - Хотя трудно представить, что на таком экзамене можно вообще подсмотреть. Текст очень емкий. Насыщенный. И по содержанию, и по речевым оборотам.

Многим родителям было интересно узнать, насколько отличается ЕГЭ от экзамена, который сдавали они в свое время.

– Мы смогли прочувствовать всю процедуру, увидеть задания. Нынешнее сочинение не похоже на то, что писали мы. У нас было проще: введение, основная часть, заключение. А здесь нужно конкретные примеры привести, цитаты, установить связи.

Единый день сдачи ЕГЭ родителями в Воронеже. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Еще одной маме Елене Путилиной на родительском ЕГЭ не хватило времени.

– Получается именно на выполнение заданий у нас было полчаса. По сочинению только мысли пришли, а надо было уже заканчивать. Хорошо, что дети пишут экзамен дольше.

«НАПИСАЛИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДЕТИ»

После проведения ЕГЭ у родителей было время пообщаться с представителями комиссии и задать вопросы по проведению госэкзамена. Наталья Колесникова объяснила собравшимся, что в 2021-м экзамены будут сдавать только поступающие в вузы выпускники. Им предстоит написать русский язык и профильные предметы. Остальные ребята пройдут государственный выпускной экзамен и получат аттестаты. Еще одна особенность этого года: ЕГЭ по информатике пройдет в компьютерной форме. Машина сама оценит уровень знаний ребенка.

Единый день сдачи ЕГЭ родителями в Воронеже. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Затем итоги родительского экзамена подвела Алла Косенко, эксперт региональной комиссии по проверке письменной части ЕГЭ по русскому языку.

– Было мало времени: у вас для написания, у нас для проверки. В целом работы порадовали. Некоторые родители сдавали чистые листы, то есть не приступили к сочинению. А другие приятно удивили: пишут лучше, чем дети, – рассказала Алла Витальевна. – Мой совет на ближайшие пару месяцев: пусть ребята побольше читают пробных текстов. Ведь от того насколько правильно они сформулируют тему, проблему, и будет зависеть их результат.

Алла Косенко. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

СПРАВКА «КП»

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» – всероссийская акция, инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В Воронежской области она прошла в пятый раз, впервые родители побывали на месте детей-выпускников в 2017 году. В 2021-м в мероприятии приняли участие около двух тысяч мам и пап школьников региона. Для этого в Воронеже и районах области оборудовали 48 пунктов проведения родительского ЕГЭ.