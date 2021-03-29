Последние новости Воронежа на 29 марта 2021 года: смертельные ДТП и скандал с таксистом

Несколько автомобильных ЧП случилось в Воронеже на минувших выходных. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Сразу несколько автомобильных происшествий случилось в Воронеже на минувших выходных.

Вечером субботы столкнулись две иномарки на улице Шишкова. Водитель «Тойоты Марк» врезался в попутный «Ниссан Кашкай». От удара вторая легковушка влетела в припаркованный «Фольксваген Тигуан», перевернулась и снесла стоявшую рядом с «Фольксвагеном» 39-летнюю горожанку, она погибла. 34-летнюю беременную женщину из «Ниссана» госпитализировали в перинатальный центр. 36-летний водитель «Тойоты» оказался пьян, в его крови нашли 0,63 промилле алкоголя. В мужчину составили административный протокол.

А уже в воскресенье еще одна авария произошла на улице Богдана Хмельницкого. Машина такси сбила также женщину-пешехода на тротуаре. По словам очевидцев, водитель авто с номерами липецкого региона на вид был нетрезв. Горожанка погибла на месте. Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

О скандале между пассажиркой и таксистом также стало в эти выходные. После долгих пререканий и выяснения отношений на повышенных тонах женщина ударила мужчину по голове и якобы сломала дверную ручку автомобиля. Водитель написал заявление в правоохранительные органы.

Воронежская спортсменка Татьяна Зражевская стала временной чемпионки мира по боксу. Девушка одержала победу над мексиканкой Эстрельей Вальверде. Бой в весе до 55,3 килограмм прошел в Екатеринбурге. На профессиональном ринге Татьяна ни разу не проиграла. Это 11 победа на ее счету.