Перечень дворовых территорий Воронежской области, на благоустройство которых в 2021 году заключены муниципальные контракты:

Городское поселение - город Бобров: 1. ул. Калинина, д. 158, ул. Карла Маркса, д. 28, 24, 24 А, 26 Б;

Калачеевский муниципальный район: 2. пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 35; 3. с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 1; 4. с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 2; 5. с. Заброды, ул. Ворошилова, д. 8;

Каменское городское поселение: 6. пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 40, 44; 7. пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 18; 8. пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 24; 9. пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 32; 10. пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 10; 11. пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 12; 12. пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 14, 16;

Лискинский муниципальный район: 13. пос. совхоза «2-я Пятилетка», ул. Центральная, д. 1;

Новоусманский муниципальный район: 14. с. Бабяково, ул. Совхозная, д. 20, 22 15. пос. 1-го отделения совхоза «Новоусманский», ул. 60 лет Октября, д. 11, 13 16. с. Новая Усмань, ул. Юбилейная, д. 24а; 17. с. Новая Усмань, ул. Юбилейная, д. 22, 24; 18. с. Новая Усмань, пер. Больничный, д. 11; 19. с. Новая Усмань, ул. Юбилейная, д. 22а; 20. с. Новая Усмань, ул. Юбилейная, д. 10; 21. с. Новая Усмань, ул. Юбилейная, д. 16; 22. с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 22, 23, 24, 25, 26

Городское поселение - город Новохопёрск: 23. р.п. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 33, 36, 37; 24. р.п. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 49; 25. р.п. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 41; 26. р.п. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 43; 27. р.п. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 45; 28. р.п. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 47; 29. р.п. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 51; 30. р.п. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 16; 31. р.п. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 18; 32. р.п. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 20; 33. р.п. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 22;

Городское поселение - город Острогожск: 34. мкр. Северный, д. 4, 5, 7, 8, 9, 10;

Подгоренское городское поселение: 35. пгт Подгоренский, ул. Калинина, д. 16;

Рамонский муниципальный район: 36. р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, д. 4А; 37. р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, д. 4Б; 38. р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, д. 12, 14, 28; 39. р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, д. 16, 18, 20, 24, 26; 40. р.п. Рамонь, ул. Строителей, д. 2а, ул. Юбилейная, д. 13а; 41. р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, д. 13, ул. Юбилейная, д. 9; 42. р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, д. 22; 43. р.п. Рамонь, ул. Советская, д. 47; 44. с. Русская Гвоздёвка, ул. Ленина, д. 66;

Городское поселение - город Россошь: 45. ул. Свердлова, д. 49; 46. ул. 9 Января, д. 29; 47. ул. Правды, д. 2; 48. ул. Фурманова, д. 10; 49. ул. Фурманова, д. 8; 50. ул. Заводская, д. 45; 51. ул. Правды, д. 4; 52. ул. Василевского, д. 3; 53. ул. Л.Толстого, д. 61; 54. ул. 9 Января, д. 31;

Городское поселение - город Семилуки: 55. ул. 25 лет Октября, д. 122, 124, 126, 128, 130;

Таловский муниципальный район: 56. пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 6, д. 52; 57. пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 6, д. 55, 56; 58. пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 3, д. 64; 59. пос. 2-го участка института им. Докучаева, квартал 6, д. 49, 50; 60. р.п. Таловая, ул. Пролетарская, д. 182, 184; 61. р.п. Таловая, ул. Железнодорожная, д. 5, 6; 62. р.п. Таловая, пер. Ворошилова, д. 1; 63. р.п. Таловая, ул. Советская, д. 126;

Хохольское городское поселение: 64. р.п. Хохольский, ул. Школьная, д. 8, 10, 12, 14, 16, 18; 65. р.п. Хохольский, ул. Ленина, д. 17, 19;

Городское поселение - город Эртиль:

66. г. Эртиль, ул. Степная, д. 2 А, 2 Б, ул. Ф. Энгельса, д. 30, 30 А, 32, ул. Зеленая, д. 9 Б, 13;

Городской округ город Нововоронеж: 67. г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 14, ул. Комсомольская, д. 6, 6А, 8; 68. г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 20, 20А, 22, 22А;

Борисоглебский городской округ: 69. г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 1; 70. г. Борисоглебск, ул. Пешкова, д. 46, 46А, 48; 71. г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, д. 74; 72. г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 156, 156А; 73. г. Борисоглебск, ул. Терешковой, д. 25А, 25Б; 74. г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 62; 75. г. Борисоглебск, ул. Урицкого, д. 1, 3; 76. г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, д. 39А;

Городской округ город Воронеж: Железнодорожный район 77. пер. Санаторный, д. 2, 2а 78. ул. Переверткина, д. 48 79. пр-кт Ленинский, д. 130, 132 80. ул. Электровозная, д. 4 81. ул. Остужева, д. 42 82. ул. Богдана Хмельницкого, д. 32А 83. пр-кт Ленинский, д. 152 84. ул. Маршала Одинцова, д. 19

Советский район 85. ул. Южно-Моравская, д. 12 86. ул. Южно-Моравская, д. 10 87. ул. Южно-Моравская, д. 2 88. пр-кт Патриотов, д. 16 89. ул. Путиловская, д. 15А 90. ул. Тепличная, д. 20 91. ул. Антокольского, д. 6 92. ул. Путиловская, д. 17 93. ул. Путиловская, д. 13А 94. б-р Пионеров, д. 20 95. пр-кт Патриотов, д. 2 96. ул. Домостроителей, д. 45 97. ул. Домостроителей, д. 51

98. пр-кт Патриотов, д. 6 99. пр-кт Патриотов, д. 22

Левобережный район 100. пр-кт Ленинский, д. 110 101. ул. Ростовская, д. 40 102. пр-кт Ленинский, д. 8, корп. 1 103. пр-кт Ленинский, д. 116 104. ул. Полякова, д. 15 105. ул. Новосибирская, д. 55 106. ул. Туполева, д. 31Б 107. ул. Ростовская, д. 61 108. ул. Писарева, д. 19А, 17Б

Ленинский район 109. ул. Моисеева, д. 65 110. ул. Челюскинцев, д. 140 111. ул. Гродненская, д. 1 112. ул. Матросова, д. 127 113. ул. Кирова, д. 8

Центральный район 114. ул. Алексеевского, д. 18 115. ул. Алексеевского, д. 22 116. ул. Коммунаров, д. 45 117. ул. Средне-Московская, д. 8

Коминтерновский район 118. пр-кт Московский, д. 94 119. ул. Владимира Невского, д. 13в 120. ул. Владимира Невского, д. 55

121. б-р Победы, д. 10 122. ул. Генерала Лизюкова, д. 93, 93А 123. ул. Хользунова, д. 88 124. ул. Хользунова, д. 100, 100в 125. ул. Генерала Лизюкова, д. 28 126. ул. Хользунова, д. 108 127. ул. Новгородская, 141 128. ул. Хользунова, д. 98, 98в 129. ул. Генерала Лизюкова, д. 91, 91а 130. б-р Победы, д. 24 131. ул. Владимира Невского, д. 35 132. ул. 45 cтрелковой дивизии, д. 273 133. ул. Беговая, д. 144