В Воронежской области в 2021 году благоустроят более 140 дворов

Фото пресс-службы мэрии г.Воронежа

В 2021 году в Воронежской области будет благоустроено более 140 дворовых территорий. На проведение работ в 133 уже заключены муниципальные контракты. Об этом сообщили в облправительстве 26 марта.

В ближайшее время найдут подрядчика для облагораживания еще восьми дворов в военном городке Воронеж-45 в Грибановском районе. На эти цели выделили дополнительно 45 млн рублей. В целом на благоустройство общественных и придомовых территорий из консолидированного бюджета будет направлено более миллиарда рублей. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

– Около 400 млн из них пойдут на обустройство 141 двора в 21 населенном пункте. Это очень важная часть работы, востребованная жителями, ведь комфортная среда начинается как раз с двора, придомовой территории. Поэтому мы стараемся каждый год в этом направлении понемногу прибавлять, — подчеркнул губернатор Александр Гусев.

Количество объектов, которые приведут в порядок в этом году, выросло почти в два раза. В 2019-м в рамках федеральной программы было отремонтировано 98 дворов, отметил руководитель департамента ЖКХ и энергетики области Максим Зацепин.

Кроме того, все работы будут проводиться полностью за счет бюджетных денег, поскольку заявки на их проведение местные жители подавали еще до февраля 2019 года, когда действовала старая схема. По новым правилам, предусматривающим софинансирование дополнительных работ со стороны жильцов, будут обустроены только два двора в Рамонском районе.

Напомним, с 2021 года воронежцы начнут платить за дополнительный перечень работ при благоустройстве дворов – не менее 20% от общей суммы. При этом минимальный перечень – асфальтирование, монтаж освещения, установка скамеек и урн – будет финансироваться исключительно из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Полный перечень дворов можно посмотреть здесь.

Евгения Фролова