Выходные в Воронеже: Ночь в театре, концерт памяти Давидовича, выставки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НОЧЬ В ТЕАТРЕ

27 марта воронежцев ждет «Ночь в театре». Оперный театр в 18.00 пригласит родителей с детьми на балет «Чиполлино». А в 21.00 на малой сцене пройдет премьера концерта произведений Леонида Десятникова - одного из самых исполняемых композиторов современности. Он написал множество саундтреков к популярным кинофильмам, а его серьезные произведения звучат по всему миру в исполнении известных музыкантов. В программе ночного концерта два сочинения Десятникова - опера «Бедная Лиза» по повести Николая Карамзина и вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта» на стихи ОБЭРИУтов Даниила Хармса и Николая Олейникова.

Театр драмы устроит Шекспировскую ночь. Представление под названием «Шекспир среди нас!» пройдет под девизом крылатого выражения «Весь мир - театр». Его автор появится на сцене Кольцовского в 22.00. Воронежцы услышат песни на шекспировские сонеты, анекдоты и шутки на тему творчества легендарного драматурга. Шекспир вечен, Шекспир жив - вот основная идея вечера.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Камерном театре в 21.30 начнется «танцевальная ночь». Проект подарит зрителям возможность погрузиться в мир contemporary и раскроет перед их глазами закулисное пространство театра. В нескольких локациях танцовщики труппы современного танца проведут мастер-классы для зрителей. Наберут 3-5 групп. Итогом этой вечерней лаборатории станет показ эскизов, созданных в ходе мастер-классов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЮЗ в 20.30 устроит показ театральных костюмов из спектаклей как прошлого репертуара, так и текущего. В 21.00 покажут легкомысленную комедию Робина Хоудона «Шикарная свадьба» - британский юмор о поисках истины и выхода из сложившейся ситуации. А в 23.00 театр представит премьеру «В открытом море» - абсурдную комедию по пьесе Славомира Мрожека.

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ВОРОНЕЖА

27 марта в конференц-зале Дома молодежи (пр.Революции, 32) в рамках проекта "Школа хранителей наследия" пройдет мастер-класс кандидата исторических наук, доцента исторического факультета ВГУ, археолога Виктора Ковалевского "Археологическое наследие Воронежа". Начало в 14.00, вход по регистрации.

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ВЫСТАВКА "ПРОБУЖДЕНИЕ"

В зале на ул. Кирова, 8 можно посмотреть выставку «Пробуждение». Свои работы представили художники Воронежа, Россоши, Острогожска, Калача, Новой Усмани, Бутурлиновки - как известные мастера, так и молодые авторы. В работах различной техники исполнения - живопись, графика, скульптура, иконопись, декоративно-прикладное искусство - отражается жизнь родного края. Выставку можно посмотреть бесплатно. Всего представлено 160 работ.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА В ЗАМКЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

Дворцовый комплекс Ольденбургских открыл новую экспозицию «На благо Отечества». Она разместилась в девяти залах на цокольном этаже замка, пять из которых недавно отреставрировали.

- Проект «На благо Отечества» - дань памяти семье Ольденбургских, целиком посвятивших себя идее служения России. В создании экспозиции использованы как традиционные формы экспозиции, так и современные информационные технологии, - отметили в администрации дворца. - Каждый зал экспозиции освещает отдельную тему масштабной созидательной деятельности представителей семей Ольденбургских и Лейхтенбергских не только в Воронежской губернии, но и в пределах Российской империи. Представлены исторические фотографии, карты, схемы, подлинные предметы быта XIX века, орудия труда.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ДАВИДОВИЧА

28 марта в Воронеже пройдет концерт памяти афориста Аркадия Давидовича. В офисе на ул.Среднемосковской, 6 группа Duso устроит вечер свободно-импровизационной музыки. Здесь можно увидеть картины музы Давидовича - художницы Валентины Золотых. Начало в 19.00, вход свободный.