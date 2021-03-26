В Воронежской области в 2021 году появятся 11 спортобъектов и проведут 900 соревнований

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В 2021 году в Воронежской области построят 11 новых спортивных объектов, еще шесть реконструируют и приведут в нормативное состояние. Четыре из них областной и девять муниципальной формы собственности. В планах также проведение около 900 соревнований разного уровня. Об этом разговор шел в четверг, 25 марта, на расширенной коллегии регионального департамента физкультуры и спорта. Мероприятие посвятили подведению итогов 2020 года и планам на будущее.

Регион постепенно выходит из пандемийных ограничений и готовится начать активную спортивную жизнь. Уже запланирован ряд крупных спортивных мероприятий. Одно из них состоится в августе – это мировое первенство по скалолазанию на базе СЦ «Гран-При».

– Потихоньку выходим на привычные обороты, продолжаем решать те задачи, которые поставил перед нами губернатор Александр Гусев. Предстоит сделать многое, ведь мы наметили новые четкие цели. В определенной мере они достаточно амбициозные, в какой-то степени – непростые. Но без этого нельзя идти вперед, стремиться к серьезным ориентирам, – пояснил Владимир Кадурин.

Несмотря на непростой 2020-й год, Воронежская область завершила его с хорошими спортивными показателями. Так, заместитель министра спорта страны Марина Томилова в приветственном слове на коллегии отметила, что регион превысил общероссийские показатели по количеству людей, занимающихся спортом и достиг цифры в 48,7%. К 2030 году таких граждан у нас должно быть не менее 70%.

– Это серьезный труд всех профессионалов, которые работают в отрасли спорта. Большую поддержку оказывают власти региона: проводится большая работа для создания условий для занятия физкультурой и спортом, осуществляется адаптация городских пространств и рекреационных зон, продолжается строительство спортивных объектов. Активно идет процесс создания сети школьных и студенческих спортклубов. Несмотря на то, что 2020 год был непростым, в Воронежской области провели 52 всероссийских и 182 региональных соревнования. В них приняло участие около 12 тыс. спортсменов, – отметила Марина Томилова.

Кроме того, по итогам прошлого года Воронежская область стала победителем Национальной спортивной премии в номинации «Регион России» и заняла второе место, уступив только Тюменской области. В области были проведены 234 соревнования. Помимо официальных стартов, прошли состязания представителей различных возрастных и социальных групп – фестиваль производственной гимнастики среди команд предприятий, учреждений и организаций, Спартакиада и фестиваль трудовых коллективов. Более 150 тысяч граждан поучаствовали в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2697 воронежских спортсменов и тренеров, которые входят в составы сборных команд региона, поучаствовали в 498 официальных всероссийских и международных соревнованиях. В 2020 году они завоевали 433 золотых, 399 серебряных и 428 бронзовых медалей. Кроме того, 286 атлетов являются кандидатами в национальные сборные.

Присутствовавший на коллегии первый зампред правительства региона Владимир Попов отметил, что в спортивной сфере успехи сегодня очень серьезные. За последнее десятилетие в нее было вложено 16 млрд рублей, построено около 723 спортобъектов при федеральной и областной поддержке.

– Это позволяет нам лучше готовить кадры. У нас появилось больше спортсменов, команд. Неплохо развивается параолимпийское направление. В планах правительства Воронежской области – продолжать работу в этом направлении. Есть идея в дальнейшем привлекать к строительству спортобъектов бизнес-сообщество, – отметил зампред.

Также он напомнил находящимся на связи главам муниципальных районов об ответственности за те площадки, которые возведены на их территории, неважно на чьем балансе они находятся. По поручению губернатора Александра Гусева департамент ведет мониторинг их состояния. И бывает, что 2-3 летней давности объекты либо находятся в плачевном состоянии, либо под замком.

– Площадка должна работать, а когда мы видим замок или дырки на покрытии – возникает вопрос «почему»? Даже если она не принадлежит муниципалитету, она государственная, областная. А если люди не занимаются спортом, надо искать новые формы работы с населением, – резюмировал Владимир Попов.

Ирина Шабанова

Фото предоставлено департаментом физкультуры и спорта Воронежской области