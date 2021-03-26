Последние новости Воронежа на 26 марта 2021 года: ночная стрельба и суд над преподавателем юрфака

Публикуем главные новости на утро 26 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преподавателю юридического факультета ВГУ Владимиру Артамонову ужесточили наказание. Ранее мужчину признали виновным в получении взятки в 400 тысяч рублей. Ему изменили условный срок на реальный. Теперь он должен будет отсидеть в колонии общего режима 2,5 года. В то же время областной суд немного снизил сумму штрафа – вместо полагавшихся ранее 80 тысяч рублей Артамонов должен будет заплатить только 60 тысяч.

Летом 2021 года из Воронежа можно будет напрямую улететь в семь стран. В расписании международного аэропорта Воронеж имени Петра I на весенне-летний период уже согласованы рейсы в Турцию (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан), Грецию (Салоники, Ираклион), Таиланд (Пхукет), Тунис (Монастир), Кипр (Ларнака), Армению (Ереван) и Киргизию (Бишкек).

В Воронеже игра шестилетнего мальчика со спичками привела к пожару. От продуктов горения в общей сложности пострадали двое взрослых и пятеро детей в возрасте от полугода до шести лет из двух разных семей, так как дым попали в квартиру этажом выше. В ней находилась женщина с тремя детьми. Всех пострадавших госпитализировали с отравлением.

Пьяный воронежец открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета. Громкие хлопки во дворе дома на улице Димитрова услышала одна из местных жительниц ночью 24 марта. Девушка немедленно набрала номер полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали во дворе многоэтажки 36-летнего горожанина. Дебошир объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения. По его словам, он стрелял бесцельно, в воздух.

Апрель в Воронеже будет аномально теплым. В отличие от марта, оказавшегося весьма холодным. При этом, по данным синоптиков, не исключено кратковременное возвращение морозов. Естественно, в темное время суток. Более точный прогноз будет готов только в конце месяца.