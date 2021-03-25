«Так они лучше растут»: пенсионерку из Воронежа будут судить за кормление телят коноплей

Бабушка кормила сухой марихуаной домашний скот Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Нежданно-негаданно простая сельчанка из Новохоперского района Воронежской области превратилась в наркодилера. Промышляла поставкой марихуаны... бычкам.

В сарае у 71-летней жительницы Елань-Колено нашли сухие веники травы. Оказалось, конопля. Экспертиза подтвердила, что изъятые растения являются наркосодержащими. Всего "веники" потянули на 4,7 кг. Крупная партия.

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Когда бабушку «повязали», она объяснила полицейским, что использовала траву… для подкормки телят. Она, по ее словам, способствует улучшению пищеварения у животных, а также их росту.

Пожилая женщина показала оперативникам место, где в конце августа прошлого года собрала коноплю. Теперь пенсионерке придется ответить за незаконное хранение наркотических средств, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. Срок по этой статье - до 10 лет лишения свободы. С нарушительницы взяли подписку о невыезде.

Кстати, старушка кормила телят коноплей неспроста. Помнила еще советские времена. В СССР производство конопли было сверхприбыльной статьей растениеводства. Ей засевались сотни тысяч гектаров. Конопля шла на производство одежды, пеньки (на канаты), масло. И да, ей обогащали почвы и кормили скот. Запрет на посевы конопли в СССР произошел в 70-е годы, когда из-за увлечения культурой хиппи начало увеличиваться число наркозависимых, и врачи стали бить тревогу.