Фонд ЖКХ поможет жителям Липецкой области с оплатой энергоэффективного капремонта

.

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для проведения энергоэффективного капитального ремонта семимногоквартирных домов в Липецке и Ельце. В указанных многоэтажках проживает более двух тысяч человек.

Общая стоимость энергоэффективного капремонта в этих домах составляет 12,8 млн рублей. Среди проведённых работ – установка автоматизированных тепловых пунктов, утепление фасада, замена электрооборудования и окон в подъездах. По предварительным подсчётам, общий размер годовой экономии расходов на оплату коммунальных услуг составляет 4,5 млн рублей. В среднем с квартиры жильцы будут экономить отоплении около пяти тысяч рублей в год.

«Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Вопросы сокращения платежей очень важны сегодня, и мы будем продолжать активно работать в этом направлении».

Размер финансовой поддержки Фонда ЖКХ – 62 %, общая сумма софинансирования – 7,9 млн рублей. Жители смогут использовать деньги на дополнительные работы по капитальному ремонту.

«Мы продолжаем работу в данном направлении. Сейчас в процессе подготовки ещё одна заявка на софинансирование энергоэффективного капремонта, в которую включены 10 многоквартирных домов. Среди них есть и те, которые формируют фонд капитального ремонта на общем счёте», – прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.

Программа софинансирования ранее была рассчитана на дома, которые формируют фонд на спецсчётах. Липецкая область предложила и реализовала механизм получения государственной поддержки и на дома, которые перечисляют взносы на общий счёт. В составе уже поданных заявок три дома, формирующих фонд капитального ремонта на общем счёте. Они приняли решение провести энергоэффективный капремонт за допвзнос. Сумма финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ – около 1 миллиона рублей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.