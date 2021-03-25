Можно ли использовать на посадку картофель из гастронома?

Выращивание картофеля только на первый взгляд кажется простым Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Даже обладатели небольших дачных участков стремятся выделить хоть небольшой участок под картофель. Молодая картошка в середине лета со своей грядки – особая гордость огородника. Но выращивание этого корнеплода только на первый взгляд кажется простым – посадил и собрал. Сегодня с нашим консультантом, старшим научным сотрудником Научного центра им. И.В. Мичурина Николаем Хромовым мы выясним, как правильно посеять картофель. Ведь картофельный сезон уже совсем скоро!

ВЫБОР ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Это первое, с чего надо начать. Некачественные или неправильно подобранные семенные клубни способны погубить все старания огородника по уходу за грядками.

- Семенной картофель подбирается, исходя из региона вашего проживания, то есть нужно выбирать именно районированные в вашем регионе сорта, - считает Николай Хромов. - Следует знать, что ранний картофель не хранится совсем, средний хранится плохо и только поздний лежит хорошо. Поэтому определитесь сразу – на еду или для хранения будете выращивать, а потом уже приобретайте тот или иной сорт. Здоровые качественные семенные клубни не должны иметь повреждений, признаков гнили, следов вредителей и так далее. Необходимо приобретать семенной материал у проверенных производителей, где вас точно не обманут с сортом. Кроме того полезно знать, как выглядит семенной клубень того или иного сорта – цвет, форма, размер – тогда вас обмануть будет невозможно.

Семенной картофель стоит недешево. Поэтому многие садоводы используют для осадки клубни, приобретенные в гастрономе. В этом случае есть возможность попробовать сорт на вкус. Но можно ли так делать?

- Да, можно, но следует знать, что в продаже может быть картофель из южного региона и в вашем регионе он, вполне возможно, не будет иметь такого же вкуса и не достигнет такого же размера, - предупреждает Николай. – В остальном же это полноценный посадочный материал.

ПОДГОТОВКА КЛУБНЕЙ К ПОСАДКЕ

- Перед посевом семена картофеля можно прорастить или зазеленить, - говорит наш эксперт. - Для этого их помещают на несколько дней во влажное помещение, предварительно подержав пару дней под солнцем. Также можно обеззаразить клубни, поместив в розовый раствор марганцовки на четверть часа.

Нужно ли обрабатывать семена перед посадкой, спрашивают наши читатели. И чем?

- Сейчас в продаже огромное количество препаратов для этих целей, и каждый сезон появляются новые. Некоторые огородники замачивают картофель минут на 20 в розовом растворе марганцовки, другие просто посыпают влажный картофель древесной золой, ну а самая распространенная это обработка Фитоспорином. Необходимо всего 100 гр. пасты развести в полутора литрах воды, этого хватит, чтобы обработать 40 кг семенного картофеля.

Читатели «КП» жалуются, что в последнее время картофель часто поражается какой-то болезнью – чернеет внутри. Снаружи на клубнях болезнь почти не заметна и обнаруживается только при разрезании. Что это?

- Не совсем понятно, когда картофель чернеет, при хранении или во время роста? Если во время роста, то это может быть связано с избытком азота и дефицитом калия, - рассказывает Николай Хромов. – Такое может наблюдаться при избытке или, напротив, при резком дефиците полива. Если клубни чернеют при хранении, то, возможно, сбор урожая произведен слишком рано или, напротив, с большим запозданием. Также это может быть кольцевая гниль картофеля или другая болезнь – меланоз. От развития меланоза в процессе хранения помогает содержание картофеля вперемежку с сахарной свеклой. Основное правило, позволяющее избежать порчи картофеля, - соблюдение агротехники выращивания картофеля, севооборота и подбор районированных сортов.

В последние годы весна в наш регион приходит раньше. Обрадовавшись теплу, многие дачники стремятся пораньше посеять картофель, надеясь быстрее получить урожай. Но правильно ли это?

- Оптимальные сроки посадки в Центрально-Черноземном регионе зависят от конкретного года, - считает Николай. - На юге региона можно приступать к посадке ближе к концу апреля, на севере – ближе к середине мая. Но традиционно массовая посадка картофеля происходит на майские праздники. Однако, если весна очень ранняя, то можно посадить на неделю раньше, а при холодной весне – и задержаться.

Перед посадкой участок избавляют от сорняков, перекапывают на полный штык лопаты. Если почва бедная, то полезно внести по чайной ложке нитроаммофоски на квадратный метр. Если с почвой все нормально, то можно внести по горсти древесной золы на ту же площадь.

Ну и, конечно, наши читатели всегда интересуются, какие сорта картофеля советуют агрономы в качестве хорошо зарекомендовавших себя.

- Очень популярны у нас сорта Удача и Невский, из импортных бьют рекорды – Кронэ, Саньява и Бриз, - отвечает Николай Хромов.

Дорогие читатели «Комсомольской правды», если у вас есть какие-то вопросы по выращиванию садовых растений, овощных культур или цветов, присылайте их в редакцию e-mail: elena.fedyasheva@phkp.ru или задавайте по телефону 473-272-79-28 и 473-272-79-27. Можете оставлять отклики под материалами на сайте. На ваши вопросы ответит старший научный сотрудник Научного центра им. И.В. Мичурина Николай Хромов. Еще больше информации по садоводству, цветоводству и огородничеству вы можете найти в группе «Садоводы-огородники-цветоводы России» в соцсети «Вконтакте».

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