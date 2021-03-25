Стас Садальский: Little Big победили бы на «Евровидении»!

Стас Садальский в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 марта в Воронеж с гастролями приезжал Стас Садальский. Перед спектаклем «Шашни» артист рассказал «Комсомолке», как встретился с воронежскими родственниками, пионервожатой из интерната, в котором воспитывался. Ну и поговорил о текущих новостях, которые он любит обсудить в своем ЖЖ или на своем канале в YouTube.

- Эх, когда-то я жил в Воронеже в 10-метровой комнатке вшестером, к нам даже приходила комиссия, мол, что так жить нельзя - вспомнил Садальский. -Теперь я живу в 200-метровой комнате, в центре Москвы. Эх, сколько радости прибавится, столько горя присовокупится. И наоборот. Вот сейчас эти губернаторы, которые в километровых палатах жили, теперь в 9-метровых камерах.

- Вы, кстати, показываете в своих видео свою квартиру, там много антиквариата. Не боитесь, что ограбят?

- Да если украдут, я буду рад, мне выплатят страховку, - посмеялся Станислав Юрьевич.

- Самой главной болезнью, которая не сходит со страниц новостей, не болели?

- Болел. Полгода назад. Дома. Мне каждый час звонили: как вы себя чувствуете? Я говорил: «Вы мне хотите денег дать?». Приезжали в скафандрах. Я уж вылечился, а они все продолжали приезжать. Самое тяжелое было - достать уколы в живот для разжижения крови.

Стас Садальский в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛУЧШЕ БЫ ПАНАЙОТОВА НА «ЕВРОВИДЕНИЕ» ПОСЛАЛИ

- После того, как вы написали о поведении Светланы Лободы на детском «Голосе», была от нее какая-то реакция?

- Мне это вообще неинтересно. Я раньше вообще не знал, кто она такая, поет она или танцует. Мы как-то летели с Васильевой в самолете, и какая-то девушка с накаченными губами сидела на первом сидении и говорит стюардессе: можно, чтобы не шумели моторы? Я посмеялся и написал у себя в ЖЖ. Позвонил ее директор, просил убрать. Я фамилию ее не писал, но они себя узнали. Ну, я, естественно, убрал. Потом, было очень вульгарно, как мне показалось. Они стали говорить, что я себе делаю пиар… Это все туалетные разборки, абсолютно неинтересно. Печально, что кругом непрофессионалы. Непрофессионалы в правительстве, непрофессионалы на телевидении. Как можно посылать таких участников на «Евровидение»? Есть удивительные певцы, очень талантливые, из того же «Голоса» победители - их бы послали! Там парень один, который очень рвется, - Панайотов - просто милостью божьей певец. Он бы, естественно, прошел. Эти комиссии делают видимость отборов, решают это своим куриным умом. Абсолютные курицы.

- Little Big смогли бы победить, как думаете?

- Конечно! Они изумительные, такие яркие, индивидуальные! Но там по деньгам не договорились. Они должны были платить за то, за это. Это ж большая раскрутка.

- Манижа вам не нравится?

- Мило, но не больше. Панайотов круче, если их сравнивать. Я понимаю, что на хитрость пошли: Манижа - таджичка, значит, за нее проголосует мусульманский мир. А как за представителя России - проголосуют русские. Политически все очень правильно сделано. У нас не его Величество талант, а его Величество конъюнктура правят. Наглость. Сейчас ведь не поют, а ведут себя нагло, берут наглостью. Иногда смотришь: выходит такой на сцену, и не понимаешь, за счет чего он держится? Там кроме наглости ничего и нет. Распущенность.

Стас Садальский в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«МАСКА» - ЭТО ДЛЯ ДАУНОВ

- Шоу «Маска» смотрите? Вы и по этому проекту прошлись, мол, под костюмом Ананаса скрывался не Пригожин, а совершенно другой человек, ведь по комплекции Пригожин в два раза полнее.

- «Маска» - это уже какое-то даун-представление. Мне потом Пригожин звонил, прислал свои фотографии - что он похудел, потом потолстел. Ага, за 10 дней! Конечно, я поверил! Я всем верю. С младенческих лет! Когда нам говорили, что мы, нищее поколение советских людей, жили при коммунизме. Я всем всегда верю. «Маску» мне даже обсуждать неинтересно. Когда они начинают голосом Буратины говорить, это становится каким-то даун-кино.

- Вы, наверное, «последний из могикан», кто ведет ЖЖ. Не хотите в Тик-токе себя попробовать?

- Не надо из себя делать то, чем ты не занимаешься. В этом плане очень смешон один известный артист, который лезет к Дане Милохину. Милохин – милый парень, дурачится, это одно… О каких-то мифических цифрах в Тик-токе рассказывают - 5 млн, 15 млн получают. Изобретают какие-то цифры, что им кто-то платит. Никто им не платит. Это они платят тем людям, которые на музыкальных каналах выпускают их ролики. Есть специальные люди, которые этому обучены. У нас в шоу-бизнесе все придуманное, все фальшь. Мои преподаватели, которые учились у Станиславского, говорили: «Я в прилагаемых обстоятельствах». Не надо ничего изобретать. А сейчас только и рассказывают, кто кому «давал». А вот моя партнерша Таня Орлова - изумительная, никто не знает о ее личной жизни, хотя у нее есть семья, дети. Что хотите, то и думайте. Вот это высший пилотаж. Не то, что выходит какая-нибудь мамзель и начинает рассказывать…

Стас Садальский в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛЕНА ЛЕНИНА НИКОГДА НЕ РАССКАЗЫВАЕТ О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

- У вашего канала на YouTube уже более 146 тыс подписчиков. Вы сами ролики снимаете или у вас режиссер?

- Шесть человек работают в команде. Деньги, которые получаем, делим на шестерых. Там по 200 евро на каждого получается.

- Ваша соведущая Лена Ленина тоже получает «зарплату»?

- Нет. Лена делает мне подарки. Она в последний раз несколько бутылок самого дорогого шампанского привезла. Я ее очень люблю. Она богатейшая женщина. Лену почему-то женщины не любят. А она очень хороший человек. Никогда не говорит про свою личную жизнь. Я наблюдал в Швейцарии, как она мужские брюки покупала. Я у продавщицы спрашиваю: кому? Оказалось, сыну… Я у Лены спрашиваю: какая у тебя на самом деле фамилия? Она говорит: Ленина. Я не поверил, спросил на рецепции, когда мы в Каннах были. Журил ее, а она: это моего третьего мужа фамилия… Ее папа очень известный академик, узнали по ФСБ архивам. Когда он скончался, я написал у себя в Живом журнале. Так она просила убрать. Лена никогда про свою личную жизнь не говорит. Она хвалит: это той фирмы, то этой, цветы от третьей. Но о себе ни-ни. Ведет себя так, что комар носа не подточит. Я бы не удивился, что ее сын получился от непорочного зачатия.

- А как вы относитесь к нашей землячке блогеру Лене Миро?

- Мне она нравится. Я люблю людей, которые не боятся идти на конфликт. Она и меня ругала. Так мало людей, которые могут сметь свое мнение иметь. Лена очень красивая. Говорят, она живет за границей. Она мне очень симпатична. Передавайте ей привет. Я бы ее позвал на спектакль - на лучшие места.

- Как будете праздновать свой юбилей? (В августе Садальскому будет 70 лет, - ред.)?

- У меня неправильно все в паспорте написано, это опечатка. Я считаю, не надо говорить свой возраст. Йоги вообще не говорят, сколько им лет. Если человек скажет возраст, он сразу психологически стареет. Поэтому не надо никогда произносить эти цифры… Уже звонят все каналы, хотят фильмы про меня снять. Я им говорю, мне это неинтересно. И что вы там снимите? После смерти покажут.